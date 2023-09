Lando : Le projet Star Wars sera finalement un film

Le projet Star Wars Lando avec Donald Glover sera finalement un film et non une série télé.

Le jeune Lando Calrissian, incarné par Donald Glover, reviendra finalement sur grand écran. Alors que le projet suivant le personnage de Solo A Star Wars Story était à l’origine une série télé, il semble que ce sera finalement un film.

Plus tôt cet été, la nouvelle est tombée que la star d’Atlanta et son frère Stephen Glover prenaient en charge l’écriture de la série Lando prévue par Disney. Il a désormais été confirmé que le projet sera un long métrage, toujours avec Glover sans le rôle principal.

Disney a annoncé pour la première fois son intention de développer une série Star Wars autour de Lando il y a près de trois ans. À l’époque, le créateur de Dear White People, Justin Simien, était attaché à l’écriture. Mais Simien a depuis quitté le projet et les frères Glover ont signé avant le début de la grève des scénaristes. Le projet est désormais suspendu en raison de la grève en cours.

Les frères Glover collaborent fréquemment ensemble sur des séries comme Atlanta et Swarm. Stephen Glover est apparu sur le podcast Pablo Torre Discovers Out cette semaine, où il a parlé de Lando. C’est lui qui a confirmé le changement de format pour le projet.

« L’idée pour le moment est de faire un film », a expliqué Glover. « Mais c’est le problème. En ce moment, à cause de la grève, c’est un peu comme [un jeu de] téléphone. »

Billy Dee Williams est à l’origine du rôle de Lando Calrissian dans L’Empire Contre Attaque, tandis que Glover a joué un Lando plus jeune dans Solo: A Star Wars Story sorti en 2018.

Ces dernières années, Lucasfilm s’est principalement tourné vers la télévision pour Star Wars, en lançant des séries comme The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi et la récente Ahsoka (actuellement en diffusion sur Disney+). Mais il y a aussi plusieurs films en développement, dont un film dérivé sur Rey de Daisy Ridley, un film réalisé par Dave Filoni et un film réalisé par James Mangold.

On attend d’en savoir plus sur ce film Lando.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm