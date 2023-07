Lando : Donald Glover à bord pour la série Star Wars avec son frère comme nouveau scénariste

La série Star Wars Lando est toujours d’actualité avec Donald Glover en collaboration avec son frère Stephen Glover.

Récemment, le scénariste et réalisateur Justin Simien disait ne pas avoir eu de nouvelles de la part de Lucasfilm et Disney depuis qu’il a écrit son script pour la série Lando en 2020. Et bien la série a enfin une mise à jour et il est désormais clair qu’il n’a pas eu de rappel car le projet semble avoir changé de mains.

Alors qu’on pensait Lando en pause indéfiniment, il se murmure que le projet est toujours d’actualité mais avec un nouveau scénariste et que Donald Glover est prêt à reprendre le rôle qu’il jouait dans Solo A Star Wars Story. Non seulement Glover reprendra son rôle mais il sera aussi à l’écriture avec son frère Stephen Glover.

L’accord aurait été conclu avec Lucasfilm avant les grèves WGA et SAG-AFTRA, il faudra probablement donc un certain temps avant que le développement de Lando ne reprenne avec les Glover. De plus, on ne sait pas encore si l’acteur original de Lando, Billy Dee Williams, sera impliqué ou non dans le projet.

Les frères Glover ont travaillé ensemble sur les séries Atlanta et Swarm ainsi que le film Guava Island avec Rihanna. .

Notez que pour le moment, cette information, annoncée par Above the Line, n’a pas été confirmée par Disney et Lucasfilm. Il faudra probablement attendre une fois que les grèves des scénaristes et des acteurs soient terminées pour une mise à jour officielle du projet.

Source : Above the Line / Crédit ©Lucasfilm