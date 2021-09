Black Adam : Pierce Brosnan tease « un solide quatuor » pour la Justice Society

Pierce Brosnan, qui joue Doctor Fate dans Black Adam tease une Justice Society solide dans le film.

La Justice Society of America sera un des éléments les plus importants dans le film Black Adam. Pierce Brosnan incarnera l’un des membres clés du groupe dans le film, il sera Doctor Fate.

En pleine promotion pour le film Cendrillon d’Amazon, l’acteur s’est récemment exprimé sur le film DC. Quand on lui demande s’il a eu des libertés pour s’approprier le personnage, Brosnan répond : « Oh, tellement. C’est une pièce d’ensemble, Black Adam. Vous avez Dwayne, qui est au sommet de sa gloire, de sa fortune, de son succès et de sa popularité. Il est magnifique en Black Adam, » dit-il.

« Nous sommes la Justice Society et nous sommes quatre, nous sommes donc devenus un solide quatuor d’acteurs. L’écriture était très bonne. Il y avait juste un bon rythme. Si vous avez trois bonnes scènes auxquelles accrocher votre chapeau et votre cœur, alors vous pouvez faire quelque chose de vos journées. Pour moi, Black Adam l’avait, et Cendrillon l’avait, à sa manière. »

Il semble que la Justice Society of America aura tout le temps de briller dans Black Adam, et qu’un membre n’éclipsera pas l’autre. Et bien que Pierce Brosnan ait classé Black Adam comme une pièce d’ensemble, ne vous méprenez pas, Dwayne Johnson sera bien au centre de cette histoire, c’est lui la star.

La route a été longue et sinueuse pour monter le film qui a enfin terminer le tournage. Avant d’être officiellement choisi pour incarner Black Adam, Johnson avait exprimé son intérêt à jouer le personnage dès 2007. En 2014, il devait officiellement jouer Black Adam en tant que méchant dans un film Shazam, mais Warner Bros. et DC ont finalement décidé de donner au personnage son propre film vitrine, qui est resté en développement pendant plusieurs années. Le film a ensuite subi des retards en raison de la pandémie de COVID-19, puis la production a finalement commencé en avril 2021.

En plus de Johnson et Brosnan, le film mettra en vedette Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Aldis Hodge (Hawkman) et Sarah Shahi (Isis).

Black Adam est prévu dans les salles le 27 juillet 2022.

Source : Collider / Crédit ©Warner Bros