Si l’on aime Charlize Theron en mode bad-ass à la Atomic Blonde, on appréciera surement The Old Guard, le dernier blockbuster de Netflix, en ligne ce vendredi 10 juillet.

Les productions filmiques de Netflix ne sont pas souvent des plus convaincantes. Du très raté Bright à sensationnel Bird Box, en passant par Roma, le risible Murder Mystery, Tyler Bates, les productions cinéma du streamer sont souvent inégales dans leur qualité. Des propositions qui pourtant ne sont pas des moins divertissantes pour des sorties cinéma direct to SVOD.

Voici la dernière grosse production du géant du streaming : The Old Guard, avec en tête d’affiche Charlize Theron, la blonde sulfureuse qui n’hésite pas à faire dans la cascade. Une intrigue d’action sur fond de fantastique inspirée du comics du même nom, pour un film qui installe un univers très attendu sur le petit écran qui pourrait plaire à certain, ou décevoir les amateurs de fantastique pur et dur.

Adromaque moderne

The Old Guard est l’histoire d’un groupe de justicier millénaire, sous la houlette d’une guerrière nommée Andy (Charlize Theron). Un groupe secret de mercenaires très soudés et dotés du don d’immortalité qui se bat depuis des siècles pour protéger le monde des mortels. Mais lors d’une mission d’urgence, les extraordinaires capacités de l’équipe sont soudain révélées au grand jour.

Face à la convoitise de tous ceux qui tentent de dupliquer et monnayer leurs pouvoirs hors du commun, Andy et la jeune Nile (KiKi Layne) tentent coûte que coûte d’éliminer les lourdes menaces qui pèsent alors sur leur groupe. Basé sur le roman graphique à succès de Greg Rucka et réalisé par Gina Prince-Bythewood.

Déesse Charlize

Une tête d’affiche de choix pour un film de série B réalisé par une femme. S’il n’est pas un blockbuster comme on l’aurait imaginé, The Old Guard est bien un film d’action pop-corn de deux heures qui ne déçoit pas complètement bien qu’il y ait marge à améliorer ce qui pourrait devenir une franchise pour Netflix, vu la fin qui ne laisse pas d’équivoque sur ce point.

Avec une intrigue féministe et une réalisation somme tout classique du genre de l’Action, The Old Guard n’est pas le film qui fera réfléchir sur l’immortalité à l’image du matériel dont il est adapté. S’il effleure les dégâts et dommages d’un concept qui fait rêver l’humain depuis la nuit des temps, il est dans ce long-métrage qu’un prétexte justifiant les actions de ces êtres éternels.

Dopé à l’action

Si l’on apprécie les chorégraphie d’action et certaines séquences touchantes aux dialogues bien écrits, le film souffre d’un déséquilibre qui n’offre pas assez de profondeur à son histoire, bien que sa production soit de qualité, de sa réalisation aux cascades en passant par ses décors en milieu naturels à travers les diverses location choisies pour le tournage.

Du Maroc en passant par la France ou l’Angleterre, The Old Guard se veut avant tout comme un blockbuster de cachet pour un film d’action pas comme les autres. Malheureusement à force de se prendre beaucoup trop au sérieux sur ce point, il en devient laborieux, lent et beaucoup trop dans l’ellipse si ce n’est la surexposition. Un déséquilibre qui défavorise les atouts et qualités du film, qu’ils soient dans son casting ou son intrigue initiale.

Manque de mysticisme et de réflexion

Si on apprécie vraiment les séquences d’action assez viscérales et jouissives, ainsi que l’implication de Charlize Theron, toujours aussi habitée dans son jeu et ses chorégraphie bad-ass, on déplore le manque de recherche et de profondeur du mystique du film. Ainsi on apprendra les origines de la première immortelle que très rapidement, en faisant allusion à une déesse, sans pour autant creuser le reste.

Quelques flashbacks la montrent dans le passé, mais sans réelle nuance ou apporter réellement quelque chose aux personnages de The Old Guard. Et c’est bien dommage, car dans un film qui traite d’immortalité, on aurait aimé plus de rondeur et de corps dans l’écriture des personnages, que ce soit dans leur exposition ou dans les diverses scènes de dialogues sur la nature de leur éternité.

Fantastique bridé

Il faudra par ailleurs attendre la fin du film pour comprendre l’importance de ce groupe d’humains pas comme les autres, ainsi que leur rôle mystique dans l’Histoire des hommes. Pourtant importants dans la mise en place d’une franchise, la nature et enjeux de cette garde historique sont un peu mis de côté au profit d’une surenchère de scènes d’actions plus spectaculaires les unes que les autres – mais loin d’être désagréables soyons honnêtes.

A l’image du discours superficiel sur l’immortalité, les autres thèmes du film, comme celui des intérêts discutables des grands groupes pharmaceutiques, ou le rapport avec le temps et la famille ne sont qu’effleurés. Et c’est bien dommage, car c’est là que réside le véritable intérêt de cette histoire.

Potentiel à développer

En somme, The Old Guard est un film au potentiel indéniable qui malheureusement rate un peu le coche par son déséquilibre narratifs et sa lenteur face à la succession de séquences de combats assez impressionnantes et explosives.

Si le film est à prendre comme une origin-story, il pose maladroitement les bases d’une intrigue bad-ass qui pourrait être meilleure dans la suite. Il reste cela dit un bon produit « netflix & chill » pour une soirée pizza pop-corn agréable entre amis, sans pour autant tomber dans le nanar grotesque sans queue ni tête. Car même s’il a des défauts, The Old Guard est un bon divertissement de streaming, quand souhaite se détendre l’esprit à coup de castagnes et de combats bad-ass.

The Old Guard : Bande Annonce

Crédit photo : ©Netflix