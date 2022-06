Star Trek 4 : Chris Hemsworth reviendrait si J.J. Abrams le lui demandait

Chris Hemsworth dit qu’il reviendrait en tant que George Kirk pour Star Trek 4 si J.J. Abrams le lui demandait.

Star Trek 4 est un projet difficile à mettre sur pied. Depuis le succès mitigé du dernier film Star Trek Beyond, plusieurs idées pour un nouveau film dans cet univers ont été annoncées, mais aucune ne s’est concrétisée.

Parmi ces nombreuses idées, il était dit que Chris Hemsworth, reprendrait son rôle de George Kirk, père de James T. Kirk, qu’il a joué dans la scène d’ouverture du film reboot de Star Trek sorti en 2009. Evidemment, le personnage est mort, mais les voyages dans le temps et les univers alternatifs font déjà partie de la série, ils auraient donc trouvé un moyen de la ramener et Hemsworth dit que s’ils trouvent toujours comment le faire, il est partant.

« On a parlé de moi faisant le film avec Chris Pine à un moment donné », a expliqué Hemsworth dans une interview avec Vanity Fair. « Le scénario a été en quelque sorte assemblé, puis il s’est effondré. Si J.J. Abrams m’appelle demain et me dit « Chris Pine et moi voulons le faire », je dirais probablement « Ouais, allons-y ! » »

Il avait été rapporté à l’époque qu’une des raisons pour lesquelles le film ne c’était pas fait était à cause du salaire des acteurs, en particulier ceux de Pine et Hemsworth, qui étaient en dessous de leur tarif. Le budget du film avait considérablement baissé et les salaires avec.

Il a récemment été annonce que Star Trek 4 pourrait finalement se faire, on attend de voir si c’est le cas et si Hemsworth en fera partie. En attendant, il sera à nouveau le dieu du Tonnerre dans Thor Love And Thunder qui sort le 13 juillet prochain.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Paramount