The Flash le film : Le réalisateur tease le nouveau costume de Barry en image

Le réalisateur du film The Flash tease un premier aperçu du nouveau costume de Barry Allen.

Après un aperçu du costume de Batman taché de sang, Andy Muschietti dévoile une image du costume de la star du film, Barry Allen, Flash lui-même. Evidemment, ce n’est qu’un petit aperçu puisque l’image ne dévoile que le logo sur la poitrine du personnage. On voit ainsi l’éclair d’or de Flash sur un fond rouge écarlate.

L’an dernier, durant le DC FanDome, il a été dévoilé que Barry aurait un nouveau costume, différent de celui qu’il portait dans Justice League. Des artworks avaient été dévoilés et montraient un costume plus dans l’esprit du Flash de la série incarné par Grant Gustin, il ressemble moins à une armure que le précédent.

The Flash s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multivers et ouvrir les horizons du DCEU.

Au casting du film, Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle et Ron Levingston.

The Flash est toujours prévu pour une sortie le 2 novembre 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros/Andy Muschietti