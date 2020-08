The Flash le film : Nouveau costume de Barry et Batman en artworks et infos du DC FanDome

Découvrez le nouveau costume de Barry dans The Flash ainsi qu’un aperçu de Batman via des artworks et des informations sur le film révélées au DC FanDome.

Le DC FanDome a fait quelques révélations intéressantes pour le film The Flash qui est enfin sur les rails après des années d’incertitudes. Des concept arts ont été dévoilés par le réalisateur Andy Muschietti durant le panel du film. Et si on en croit ces images, Barry aura un tout nouveau look et on découvre également un premier aperçu de Batman.

Il semble qu’il s’agisse du Batman de Michael Keaton même si on sait que Ben Affleck reviendra une dernière fois dans le rôle. Muschietti a confirmé que le Bruce d’Affleck a confectionné le nouveau costume de Flash. Cela a du sens puisque les deux héros sont proches.

Comme cela a été teasé précédemment et a été confirmé lors du panel DC FanDome du film, The Flash réunira un certain nombre d’univers de films DC, y compris celui de Keaton, qui a été vu dans Batman et Batman Returns de Tim Burton à la fin des années 80 / début des années 90.

L’histoire du film adapte l’événement Flashpoint dans DC Comics, qui voit Barry Allen voyager dans le temps pour sauver sa mère, créant une nouvelle version de la chronologie. Dans le cas de The Flash, cependant, il comportera quelques univers de films DC bien établis, tels que celui de Keaton.

Ce nouveau costume de Barry ressemble grandement à celui du Flash de la série TV incarné par Grant Gustin. Durant le crossover Crisis on Infinite Earths, les deux Flash se sont rencontrés et le Barry de la télé s’est identifié comme Flash. Cela aura un impact sur le Barry du grand écran qui se nommera ainsi grâce à cette rencontre d’un autre univers.

Cela confirme bien que le multiverse existe bien pour les films et que tout est désormais connecté, cinéma et télé. Cela amène ainsi à se demander si Grant Gustin finira par apparaître sur grand écran un jour.

Crédit ©Warner Bros