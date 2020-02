The Batman : Zoe Kravitz fan de Robert Pattinson, Bat Signal et détail du film révélés

Zoe Kravitz chante les louanges de Robert Pattinson en Batman, Jeffrey Wright révèle le Bat Signal et nouveau détail sur le film.

Après la révélation de Robert Pattinson en costume de Batman, l’équipe du film dévoile le Bat Signal, célèbre symbole de l’univers des comics. Jeffrey Wright qui incarnera le commissaire Jim Gordon dans le film, a posté une photo du spot lumineux qu’il utilise quand il a besoin des services du justicier à Gotham City.

Ailleurs, Zoe Kravitz qui a décroché le rôle de Catwoman, n’a que des choses positives à dire au sujet de Robert Pattinson. Elle confie à Variety : « Je n’ai jamais travaillé avec lui auparavant, mais nous travaillons ensemble depuis quelques semaines, j’ai fait un test caméra avec lui et maintenant nous nous entraînons et répétons ensemble et c’est une personne absolument charmante et tellement merveilleuse, un acteur réfléchi, » dit-elle.

Elle pense qu’il est le choix parfait pour le rôle : « Je pense qu’il est parfait pour le rôle et ça va être une superbe aventure. Je suis ravie de l’avoir comme partenaire et d’être là pour s’entraider, car c’est intense. Ça va être un long tournage et il y a beaucoup de pression, et je sais qu’on se soutient l’un l’autre. »

Pour finir, il a été confirmé que le film suivra Bruce Wayne alors qu’il est Batman depuis deux ans. Ce sera donc un détective relativement nouveau dans le métier que les spectateurs découvriront à l’écran.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021.

Source : Movieweb, Variety et The Wrap / Crédit ©Warner Bros