Crisis on Infinite Earths : Une conclusion pleine de surprises qui change tout (SPOILERS)

Retour sur la fin du crossover Crisis on Infinite Earths qui a offert plein de surprises dont un caméo d’un acteur des films du DCEU et qui change la donne. SPOILERS.

La crise est terminée. Après un méga-crossover à travers 5 épisodes, Crisis on Infinite Earths est arrivée à sa conclusion ce mardi soir avec les épisodes de Arrow et Legends of Tomorrow. Et ces deux dernières parties ont offert leur lot de surprises, notamment un caméo inattendu mais des plus excellents.

L’Arrowverse a frappé un grand coup en connectant les séries DC avec les films actuels du DCEU. Pendant des années, DC était très strict sur la séparation des séries et des films mais la ligne est désormais franchie, les deux univers co-existent enfin grâce à l’apparition d’un membre de la Justice League.

Grâce à l’aide d’Oliver qui est désormais Spectre, Barry utilise la Speed Force pour transporter les Parangons à l’aube des Temps. Malheureusement, ils sont séparés par l’Anti-Monitor qui les attaque et ils sont éparpillés à l’intérieur de la mémoire d’Oliver. Alors qu’Oliver utilise ses nouveaux pouvoirs pour empêcher les Parangons de mourir dans la Speed Force, Barry a pour mission de les retrouver mais avant ça, il tombe sur une surprise de taille : Ezra Miller dans son costume de Flash.

Confus, les deux Barry se retrouvent face à face à STAR Labs. Le Flash d’Ezra Miller n’est pas au courant de la crise, il pense que son homologue est en cosplay puis les deux Flash admirent leurs costumes respectifs. La scène est surréaliste mais aussi très amusante. C’est du pur fan service mais cela sert aussi à consolider l’Arrowverse dans le DCEU et connecter les films et les séries actuelles. L’Arrowverse a connecté d’autres films à son univers mais c’est la première fois qu’un acteur des films actuels apparaît sur le petit écran.

Les origines de Monitor et Anti-Monitor

L’épisode d’Arrow a offert un flashback 10 000 ans auparavant sur Malthus, la planète de Mar-Novu où on le trouve avec son épouse, Xneen. On apprend ainsi qu’il a accidentellement créé l’Anti-Monitor quand il a voyagé à l’Aube des Temps dans la zone temporelle. Le but des Parangons est donc de stopper la création de l’Anti-Monitor mais malgré l’intervention de Supergirl, Lex et Ryan Choi, Mar-Novu ne peut s’empêcher de modifier les choses et la création de l’Anti-Monitor est inévitable.

Comme pointé auparavant, les Parangons sont éparpillés dans la mémoire d’Oliver. Ce dernier dit à Barry : « Il y a peu de choses aussi puissantes que la mémoire et la connexion. » Et c’est grâce à ça que les héros vont s’en sortir, la connexion qu’ils partagent. Barry trouve Kate dans une scène de l’épisode de la saison 3 Suicidal Tendencies où elle assiste à la dispute tendue entre Ray et Oliver.

Sara se trouve dans une scène de l’épisode de la saison 3 intitulé Sara où elle morte ; On revient également sur une scène du crossover Elseworlds où Barry parle avec Oliver et apprend l’accord qu’il a passé avec Mar-Novu. Puis on revient aussi sur un moment du crossover Invasion! où J’onn assiste à une conversation intense entre Kara et Oliver quand ils ne se faisaient pas encore confiance. Ces moments rappellent que la fin est proche pour Arrow et permettent une nouvelle fois de rendre hommage à la série par laquelle tout a commencé.

Reset

Une fois les Parangons à nouveau ensemble, ils partent à l’Aube des Temps pour se battre contre les ombres et Spectre confronte l’Anti-Monitor afin de faire renaître l’univers. A la fin, l’Anti-Monitor disparaît, Oliver s’effondre et Sara et Barry le rejoignent alors qui rend son dernier souffle. Cette mort est bien plus émouvante que la première qu’on a vu dans la première partie parce qu’elle semble définitive. On sent que c’est vraiment la fin d’une ère et le début d’un monde sans Oliver Queen. La singularité dans le ciel prend de l’ampleur, le monde renaît.

Après ça, nous sautons dans la partie Legends of Tomorrow pour la conclusion du crossover. Les héros réalisent non seulement que l’univers est de retour mais surtout qu’ils sont désormais tous sur la même Terre. L’Arrowverse a réussi à mettre toutes ses séries sur la même Terre mais l’action n’est pas terminée puisque des résidus d’anti-matière se trouve sur la Terre. L’Anti-Monitor n’a pas été complètement vaincu. Grace aux génies que sont Ryan et Ray, ils réussissent à créer une sphère pour le rétrécir et l’enfermer à jamais dans le microverse.

Evidemment, c’est un épisode de Legends of Tomorrow donc les choses sont un peu barrées (un Beebo géant fait son apparition) mais l’épisode est plein d’action, il met les choses en place pour la suite et redéfini complètement cet univers qui prend un tout nouveau tournant.

Un multiverse redéfini

Le multiverse n’est pas complètement détruit, mais plus rien ne sera plus jamais comme avant. Supergirl, The Flash, Black Lightning, Batwoman, Superman, Legends of Tomorrow et les personnages d’Arrow, en gros toutes les séries de la CW, sont tous sur la même terre nommée Terre-Première (Earth-Prime). Ils n’ont donc plus besoin d’extrapolateur pour se rendre visite les uns les autres. Néanmoins, d’autres Terres existent et contiennent les autres séries DC.

Stargirl qui arrive bientôt sur la CW est sur la Terre-2, Les Titans sont sur la Terre-9, la série Swamp Thing (annulée trop tôt) est aussi intégrée à l’Arrowverse et se trouve sur la Terre-19 ; les personnages de Doom Patrol sont également aperçus sur a Terre-21 et le Superman de Superman Returns est en vie et sur la Terre 96. On notera également que Green Lantern (celui du film de 2011 co-écrit par les producteurs de l’Arrowverse Marc Guggenheim et Greg Berlanti) réside sur la Terre-12.

Surprises et Terre principale

Une des surprises est aussi le retour de bébé Sara, la fille de Diggle et Lyla qui avait été remplacée par JJ. La nouvelle continuité révèle aussi que Lois et Clark ont deux fils, ce qui est une information intéressante pour leur future série spin-off. On notera également que Lex Luthor est désormais un Prix Nobel de la Paix, Lena a défendu Kara auprès de la Présidente et Luthor Corp possède la DEO ce qui est un retournement de situation très effrayant pour la suite de Supergirl. Lex n’a pas fini de jouer des tours.

Depuis le départ, le but était vraiment de regrouper toutes les séries de la CW sur la même Terre et facilité leurs échanges. A la fin, White Canary, Flash, Black Lightning, Superman, Supergirl, Batwoman et Martian Manhunter se retrouvent tous dans le hangar désaffecté de STAR Labs vu dans Invasion. C’est désormais leur QG en cas de crise et Barry révèle une table de conférence façon Justice League avec chacun leur chaise et leur emblème. Et parce qu’Oliver fera toujours partie de leur équipe, Green Arrow a aussi sa place d’honneur.

Les deux dernières parties ont fait un boulot fantastique en soulignant les relations de ses personnages les uns aux autres et surtout en redéfinissant complètement l’Arrowverse qui change à jamais.

