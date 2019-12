Crisis on Infinite Earths : Les séries et les films confirmés dans l’Arrowverse

Découvrez les séries et les films qui font désormais officiellement partie de l’Arrowverse après les premiers épisodes de Crisis on Infinite Earths.

Le crossover Crisis on Infinite Earths est actuellement en pause. Après la diffusion des trois premières parties, plusieurs films et séries ont officiellement fait leur entrée dans l’Arrowverse. Grâce aux différentes Terres qui sont présentes dans le multiverse, les producteurs de l’Arrowverse ont pu incorporer plusieurs propriétés de DC, du présent et du passé. La franchise continue ainsi de s’agrandir et d’étendre son univers à l’infini.

Voici donc un petit retour sur toutes les séries et tous les films qui se trouvent actuellement dans l’Arrowverse.

Le coeur de l’Arrowverse

Evidemment, Arrow est celle par qui tout a commencé en 2012, suivie par The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow et Batwoman. Ces séries sont au coeur de l’Arrowverse et une nouvelle série dérivée avec Mia Smoak en nouveau Green Arrow est en prépararion. Il y a aussi la série Constantine puisque Matt Ryan a repris son rôle de John Constantine, d’abord en tant que guest dans Arrow, avant de rejoindre Legends of Tomorrow et opérer de sa magie à bord du Waverider. La série animée Constantine fait bien sûr également partie de l’univers, tout comme les webséries animées Vixen et Freedom Fighters : The Ray qui se déroule sur la Terre-X. Cette Terre était au centre du crossover Crisis on Earth-X.

On peut aussi désormais compter sur la série Black Lightning qui est enfin entrée officiellement dans l’univers. Pendant ses deux premières saisons, Black Lightning était à part, dans sa bulle. La série a construit son propre univers mais le crossover a confirmé qu’il fait bien partie de l’Arrowverse avec Jefferson Pierce qui prête main forte aux héros durant la Crise.

Dans le crossover précédent, Elseworlds, le Flash de la série des années 90 a fait son entré, joué par John Wesley Shipp. On notera tout de même qu’Amanda Pays qui jouait Tina McGee a repris son rôle il y a quelques saisons dans The Flash. Cependant, il semble ce n’était pas exactement la même Tina, c’était un doppelgänger puisqu’on parle ici du Flash de la Terre-90. La Terre-90 est en référence à l’année de lancement la série.

L’univers Superman

Le premier film Superman de 1978 et ses suites sont officiellement dans le canon de l’Arrowverse. Les films avec Christopher Reeve sont pris en compte puisque le Superman joué par Brandon Routh dans le film Superman Returns de 2006 et dans le crossover, est une continuation de ce personnage. Ces films se déroulent sur la Terre 96 en référence à l’année de la sortie de Kingdom Come. Le Superman de Routh dans Crisis on Infinite Earths est la version des comics Kingdom Come. Ces événements ne se trouvent dans aucun des films mais entre temps, il a évolué et est devenu ce Superman.

Et bien évidemment, Smallville a enfin été confirmée comme faisant partie de l’Arrowverse avec l’apparition tant attendu de Tom Welling en Clark Kent. Il se trouve sur la Terre-267 avec Lois Lane (Erica Durance). Le numéro de sa Terre est en référence aux comics ou la Terre-167 est le lieu où les meilleurs amis Clark Kent et Lex Luthor sont respectivement Batman et Superman. Dans Smallville, Clark et Lex sont amis au départ. Le numéro 167 serait aussi un clin d’oeil aux producteurs de Smallville Alfred Gough et Miles Millar qui sont nés en 1967.

Batman & Co

Le Batman de 1966 est inclus via une apparition de Burt Ward qui a repris son rôle de Dick Grayson. Il se trouve sur la Terre-66 en référence à l’année de la série. Et ce n’est pas le seul Batman puisque le film de Tim Burton avec Michael Keaton est aussi rétroactivement dans l’Arrowverse grâce à une apparition de Robert Wuhl dans le rôle du reporter du Gotham Globe, Alexander Knox.

On peut aussi compter Birds of Prey (Les anges de la Nuit), la série de 2002 puisque Huntress, jouée par Ashley Scott, a fait une courte apparition avec Oracle. Elles se trouvent sur la Terre-203 qui serait une référence à la fin de la série qui s’est terminée en février 2003 (02/03). Sur la Terre-9, on a découvert Hawk (Alan Ritchson) et Robin (Jason Todd) de la série Titans.

Lucifer est aussi désormais parmi les séries de l’Arrowverse. Tom Ellis a fait une apparition remarquée sur la Terre-666. Un chiffre bien choisi qui fait évidemment référence au Diable. Et pour finir, elle n’est pas encore apparue mais Brec Bassinger qui joue Courtney Whitmore / Stargirl dans la série du même nom à venir en 2020, devrait être introduite dans la suite du crossover en début d’année.

Les deux dernières parties de Crisis on Infinite Earths seront diffusées le 14 janvier prochain sur la CW. On attend de voir si d’autres propriétés seront confirmées dans l’Arrowverse.

Crédit ©CW/Warner Bros