Arrow saison 8: Détails sur le backdoor pilot Green Arrow & The Canaries

Découvrez des détails sur l’épisode Green Arrow & The Canaries qui sera le backdoor pilot de la série centrée sur Mia et les Canaries.

Les héros de l’Arrowverse ne sont pas encore sortis de la Crise mais on sait dores et déjà que la situation va s’améliorer et que Mia Smoak (Queen ?) va éventuellement reprendre le cours de sa vie dans le futur puisqu’une série se prépare autour de son personnage. Reste à savoir à quoi ressemblera la vie post-crise.

L’épisode 9 de la saison 8 de Arrow, qui sera l’avant dernier épisode de la série, sera un pilote d’essai pour la série centrée sur la fille d’Oliver Queen. L’épisode s’intitule Green Arrow & The Canaries, Green Arrow étant Mia (Katherine McNamara) et les Canaries étant Laurel (Katie Cassidy) et Dinah (Juliana Harkavy).

La description officielle de l’épisode confirme que l’action se passe dans le futur. C’est l’année 2040 à Star City et Mia Queen possède tout ce qu’elle a toujours désiré. Cependant, lorsque Laurel et Dinah réapparaissent soudainement dans sa vie, les choses prennent une tournure choquante et son monde parfait est bouleversé.

Les canaries suivent une victime d’enlèvement ayant des liens directs avec Mia et elles ont besoin de son aide. Sachant que cela va tout changer, Mia ne peut s’empêcher d’être une héroïne, et elle, Laurel et Dinah s’équipent à nouveau pour sauver la ville.

Charlie Barnett, qui joue J.J. Diggle a confirmé qu’il fera partie de l’épisode. Il n’est pas apparu dans la série depuis que Mia, Connor et William sont retournés dans le passé au milieu de la saison. On se demande ainsi s’il sera toujours le même, à savoir un méchant Deathstroke ou si les événements post-Crise l’ont changé.

Avant de voir cet épisode spécial, le crossover Crisis on Infinite Earths reprend le 14 janvier pour ses deux dernières parties. Green Arrow & The Canaries sera diffusé sur la CW le 21 janvier et plus tard sur Netflix en France.

Source : TVLine / Crédit ©CW