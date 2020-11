Justice League : Scènes additionnelles d’Ezra Miller en Flash filmées via Zoom

Zack Snyder a dirigé des nouvelles scènes d’Ezra Miller en Flash via Zoom pour son film Justice League.

Des reshoots pour le film Justice League de Zack Snyder ont eu lieu récemment mais certains acteurs ne pouvaient pas être sur place puisqu’ils sont engagés sur d’autres projets. C’était le cas pour Ezra Miller qui filme actuellement Les Animaux Fantastiques 3 (également un film Warner) à Londres, mais une solution a été trouvée pour filmer de nouvelles images.

Dans une interview récente, Snyder a révélé qu’il a dirigé l’acteur via un appel Zoom alors qu’il était sur le plateau des Animaux Fantastiques 3. Il a pu avoir les images qu’il souhaitait grâce à l’équipe du spin-off d’Harry Potter.

« Je devais filmer une scène d’Ezra, quand nous faisions ce petit bout de photographie, » a révélé Snyder dans une interview avec Beyond the Trailer. « Donc, la seule façon de le faire, il est sur Les Animaux Fantastiques et c’est à Londres, et nous n’allions pas voyager à Londres malheureusement, j’aurais aimé faire ça. Donc ce que nous avons fait, c’est que nous l’avons contacté.sur Zoom et j’ai envoyé ces dessins à l’équipe des Animaux Fantastiques. Je leur ai dit : « Ok, c’est ce qu’il doit faire, c’est là qu’il est. » »

Il a ajouté: « J’étais ici et il était sur son plateau, il y avait trois moniteurs pour moi pour que je puisse voir le plateau, et je pouvais voir Ezra, et je pouvais voir la caméra. (…) Ce n’était qu’un tout petit truc donc ça a plutôt bien fonctionné. »

Dans la même interview, Snyder a révélé que ce tournage supplémentaire pour le film n’ajoutera pas autant de scènes vous pourriez vous attendre au montage final du film : « En fin de compte, ce sera probablement environ quatre ou cinq minutes de photographie supplémentaire », a déclaré Snyder. « Dans les quatre heures que représente la Justice League, ce sont quatre minutes. »

Zack Snyder’s Justice League sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : Beyond the Trailer / Crédit ©Warner Bros