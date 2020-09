Malcolm & Marie : Netflix achète le film avec Zendaya et John David Washington

Netflix décroche les droits du film Malcolm & Marie avec Zendaya et John David Washington, filmé durant le confinement.

Il y a quelques mois, en plein confinement et alors que toutes les productions de films et de séries étaient à l’arrêt, un film a été tourné en pleine isolement durant la pandémie de COVID-19. Il s’agit de Malcolm & Marie un film de Sam Levinson (le créateur de Euphoria) avec Zendaya et John David Washington dans les rôles principaux.

Le film vient d’être acquis par Netflix qui a acheté les droits internationaux durant le festival de Toronto pour 30 millions de dollars.

Ecrit et réalisé par Levinson, Malcolm & Marie est décrit comme « un drame douloureusement romantique dans lequel un cinéaste (Washington) et sa petite amie (Zendaya) rentrent chez eux après une première de film festive alors qu’il attend ce qui sera certainement un succès critique et financier imminent. »

Après que la production de la deuxième saison d’Euphoria ait été contrainte de s’arrêter le 16 mars, Zendaya a passé un coup de fil à Levinson pour lui demander s’il serait capable d’écrire et de réaliser un film pendant la quarantaine. Le cinéaste avait un brouillon de Malcolm & Marie prêt six jours plus tard.

L’actrice, qui est productrice exécutive avec Washington, a confirmé que le tournage s’est terminé en juillet. Elle a précédemment teasé un film en noir et blanc torride.

Le tournage a eu lieu entre le 17 juin et le 2 juillet dans un lieu sûr à Carmel, en Californie, avec des médecins et des avocats impliqués pour s’assurer que la production respectait les protocoles de sécurité.

Les producteurs exécutifs de Malcolm & Marie incluent également Yariv Milchan, Michael Schaefer, Will Greenfield, Aaron L. Gilbert et Scott Mescudi (alias Kid Cudi).

