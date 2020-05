Les Nouveaux Mutants : Enfin une nouvelle date sortie pour août 2020

Le film Les Nouveaux Mutants a enfin une nouvelle date sortie pour cet été. C’est ça cinquième date depuis l’annonce du film.

On ne compte plus le nombre de fois que le film a été reporté…enfin si, c’est sa cinquième dates de sortie. Alors qu’il était enfin prêt à sortir en avril dernier, le monde a été frappé par une pandémie qui a fermé tous les lieux publics dont les salles de cinéma.

Cette semaine, on apprend enfin que Les Nouveaux Mutants a une nouvelle date sortie et qu’il est toujours prévu en salles et non en streaming. Disney, qui possède désormais les droits du film, annonce qu’il sortira le 28 août 2020 aux Etats-Unis. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie française.

Les choses n’ont pas été faciles pour ce film qui n’a pas arrêté d’être repoussé encore et encore depuis plus de deux ans. Conçu à l’origine chez la 20th Century Fox, Les Nouveaux Mutants a fini son tournage en septembre 2017, mais son chemin vers les salles de cinéma a été semé d’embûches.

Initialement prévu pour une sortie en avril 2018, Les Nouveaux Mutants a dans un premier temps été reporté en février 2019 dans le but d’éviter aux studios de se tirer une balle dans le pied à cause de Deadpool 2 que Fox avait prévu pour le 18 mai 2018.

Mais des semaines avant cette deuxième date de sortie, Les Nouveaux Mutants a été un nouvelle fois reporté au mois d’août 2019, dans le cadre d’un remaniement plus large du calendrier des studios. L’an dernier, après l’acquisition de Fox et de ses propriétés cinématographiques par Disney, le film avait un lancement établi au début du mois d’avril 2020 jusqu’à ce que la pandémie COVID-19 ne frappe.

La menace croissante de la pandémie de coronavirus a forcé Disney à repousser toutes ses sorties printanières. Depuis, il y avait eu des spéculations sur le fait que Disney pourrait essayer de lancer Les Nouveaux Mutants sur son service de streaming Disney +, une tactique que le studio a utilisée pour Artemis Fowl. Mais maintenant, Le film est à nouveau confirmé pour arriver dans les salles – en supposant, bien sûr, que les cinémas rouvriront d’ici là.

Réalisé par Josh Boone, et avec Maisie Williams et Anya-Taylor Joy à l’affiche, le film sort le 28 août aux USA et prochainement en France.

Source : Deadline / Crédit ©Fox Studos/Disney