Black Widow, Captain Marvel 2, Mulan, Indiana Jones 5 : Toutes les nouvelles dates de sorties Disney

Disney dévoile son nouveau calendrier de sorties de films y compris les nouvelles dates de la Phase 4 de Marvel mais aussi Mulan, Indiana Jones 5, Jungle Cruise et bien d’autres.

Disney revoit son calendrier après avoir dû annuler plusieurs sorties de films à cause de la pandémie de COVID-19. On apprend ainsi que Black Widow sortira finalement en novembre. Le film avec Scarlett Johansson prend ainsi la place de The Eternals le 6 novembre 2020, cela repousse la sortie de The Eternals au 12 février 2021.

2021 sera une année chargée en films Marvel puisque Shang Chi and the Legend of the Ten Ring est maintenant prévu pour le 7 mai et Doctor Strange 2 sera en salle le 5 novembre 2021. En ce qui concerne Thor Love and Thunder, le film est reporté au 18 février 2022 et le film sans titre qui était prévu à cette date est retiré du calendrier pour le moment.

Notez aussi que Disney a dévoilé une date pour Captain Marvel 2. Le film avec Brie Larson en vedette, qui n’avait pas encore de date, sortira le 8 juillet 2022. Il a été révélé que c’était le film Marvel sans titre qui était prévu pour le 29 juillet 2022, il est désormais avancé de quelques semaines.

Free Guy, la comédie de Shawn Levy avec Ryan Reynolds qui devait sortir en juillet est repoussée pour le 11 décembre 2020 et Mulan qui devait actuellement être en salles est annoncé pour le 24 juillet 2020. Quant à The French Dispatch de Wes Anderson, le film sortira en décembre 2020.

Autre annonce de Disney, le film Artemis Fowl de Kenneth Branagh qui était prévu pour ce mois de mai en salles sera finalement visible sur la plateforme Disney+ mais ils n’ont pas encore dévoilé la date. C’est une nouvelle assez intéressante de voir un tel film, initialement créé pour le grand écran, se retrouver en streaming.

Est-ce le signe que le film Les Nouveaux Mutants sortira aussi finalement en streaming ? Le film de Josh Boon n’est pas mentionné dans ce nouveau calendrier et se retrouve une nouvelle fois dans les limbes. C’est très mauvais signe pour ce film qui semble maudit.

Pour finir, Indiana Jones 5, un film aussi maudit, est désormais programmé pour le mois de juillet 2022. Et Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt est repoussé d’un an, il sortira le 30 juillet 2021.

Source : EW / Crédit ©Disney