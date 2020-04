Fast & Furious Hobbs & Shaw 2 : Dwayne Johnson tease de nouveaux personnages

Dwayne Johnson tease de nouveaux personnages pour Hobbs & Shaw 2, la suite du spin-off de la franchise Fast & Furious.

Dwayne Johnson alias The Rock, est d’ordinaire très présent sur les réseaux sociaux et en ces temps de confinement, il a encore plus le temps de converser avec ses fans. Durant un récent live, il a partagé de nouveaux détails sur le film Hobbs & Shaw 2, suite du spin-off de Fast & Furious.

Pour le moment, le film n’en est qu’au début de son développement mais les idées prennent apparemment forme dans l’esprit du scénariste Chris Morgan. S’il ne dévoile rien de très spoiler, Johnson tease l’arrivée de nouveaux personnages.

« Chris Morgan, bien sûr, écrira à nouveau, Seven Bucks Productions produira à nouveau. Nous avons créé beaucoup de grands personnages, du personnage de Vanessa Kirby à ceux d’Idris Elba et Eiza Gonzalez. »

Il ajoute : « Et maintenant, dans ce prochain épisode, nous avons encore quelques surprises et de super personnages à créer. Pas des personnages dont Hobbs peut juste botter les fesses, parce que c’est ennuyeux, mais des personnages dont je pense que vous allez tomber amoureux. Méchants, anti-héros et héros à tous les niveaux. »

Hobbs & Shaw fut le premier film spin-off de la franchise Fast & Furious. A son affiche, on retrouve Dwayne Johnson et Jason Statham qui ont repris les rôles qu’ils tenaient dans la saga principale. Vanessa Kirby joue Hattie la sœur de Shaw et Idris Elba jouait le méchant.

Pour le moment, on n sait pas quand la pré-production puis tournage du film démarreront. Avec le tout Hollywood qui est en pause à cause du coronavirus, on ne sait pas quand est-ce que les choses reprendront. De plus, Dwayne Johnson est attaché au film Black Adam qui est sensé commencé à filmer d’ici la fin de l’année.

Source : Movieweb / Crédit ©Universal