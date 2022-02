Doctor Strange 2, Moon Knight, Nope, Rings of Power, Sonic 2… : Les trailers du Super Bowl 2022

Découvrez les trailers dévoilés durant le Super Bowl avec notamment Doctor Strange 2, Moon Knight, Nope, Le secret de la City Perdue, Sonic 2, Jurassic World 3 ou encore le Seigneur des Anneaux et d’autres.

Le Super Bowl a toujours été connu pour ses publicités incroyables (et parfois son football réel), mais les studios ont vraiment intensifié le jeu de la bande-annonce au cours de la dernière décennie. C’est donc l’occasion de découvrir des images inédites pour les films et les séries anticipées de l’année.

Cette année, les films Doctor Strange 2, Nope, Le secret de la City Perdue, Sonic 2 et Buzz l’Eclair ou encore les séries Le Seigneur des Anneaux et Moon Knight ont dévoilé une bande-annonce.

Notez que certaines de ces bandes-annonces ont été révélées dans la semaine qui a précédé la soirée du Super Bowl, notamment Warner Bros et DC qui ont posté un teaser pour leurs films à venir et Universal a déjà posté son trailer de Jurassic World 3.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Le prochain film du MCU qui fait suite à Spider-Man No Way Home dévoile de toutes nouvelles images et plonge dans le multivers de Marvel. Pour plus de détails, rendez-vous ici. Le film sort le 4 mai prochain.

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir

Après des années de développement et un budget faramineux, la série très attendue d’Amazon Prime dans l’univers du Seigneur des Anneaux commence doucement à se dévoiler. Pour plus d’informations, c’est par là. La série démarre le 2 septembre sur Prime Video.

Moon Knight

Moon Knight est la prochaine série du MCU avec Oscar Isaac dans le rôle principal. Marvel Studios offre un nouvel aperçu de la série intrigante qui démarre sur Disney+ le 30 mars prochain. Pour en savoir plus, c’est ici.

Jurassic World 3 – Le Monde d’après

Le prochain volet de la saga Jurassic World verra deux générations se rassembler avec les stars actuelles Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui sont rejointes par les stars originales de Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le film sera dans les salles le 8 juin prochain. Pour en savoir plus, c’est ici..

Nope

Nope est le prochain film de Jordan Peele qui est de nouveau réuni avec la star de Get Out et lauréat aux Oscar Daniel Kaluuya. Il est rejoint par Keke Palmer (Queens, Alice) et le nominé aux Oscars Steven Yeun (Minari, Okja) jouant les habitants d’une région isolée de l’intérieur de la Californie qui sont témoins de quelque chose d’étrange qui se passe autour d’eux.

Nope met également en vedette Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) et Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Le film sera dans les salles le 3 aout.

Buzz l’Eclair

Disney et Pixar emmènent les fans de Toy Story dans les confins de l’espace avec une histoire sur la façon dont le célèbre Buzz l’Eclair est devenu une icône digne de devenir le jouet le plus populaire au monde. Le film sort le 22 juin.

Sonic 2

Paramount Pictures a profité du match de football américain pour dévoilé un nouveau teaser pour Sonic 2. Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties. Le film sera en salles le 30 mars prochain.

Le secret de la City Perdue

Le film avec Channing Tatum et Sandra Bullock a aussi eu un spot. Le secret de la City Perdue voit les deux acteurs dans les rôles d’un mannequin et d’une romancière propulsés dans une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais. En salles le 20 avril.



Netflix

Dans la perspective du Super Bowl, Netflix a choisi de publier une bande-annonce pour tous ses de ses prochains films à venir. Le service de streaming a dévoilé une bande-annonce de 2022 qui comprenait notamment des images de films comme The Grey Man, A couteaux tirés 2 et bien d’autres avec des castings prestigieux.

Films DC

Comme Netflix, Warner Bros. a choisi de publier un spot télévisé annonçant toutes ses sorties de films DC en 2022 à la fois. Batman, Black Adam, The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom ont tous été présentés dans le spot du Super Bowl.