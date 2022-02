Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir : Un court teaser prometteur et épique !

Découvrez enfin les premières images de la plus grosse adaptation des studios Amazon Prime : Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir

Elle est enfin là : La très attendue bande annonce pour Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de pouvoir, l’adaptation en série du 2ème âge de l’univers de Tolkien.

Avec des personnages connus et d’autres moins, que l’on a pu découvrir déjà jeudi dernier en photos exclusives grâce à Vanity Fair, on peut enfin entrevoir les différents personnages découverts il y a quelques jours, en action.

Un teaser qui s’ouvre sur les décors de la ville de Numenor, alors qu’on entend la voix d’un personnage, qui semble être un hobbit jeune ou enfant, « t’es tu déjà demandé ce qu’il y a au loin il existe des merveilles dans ce monde au delà de ce qu’on imagine », s’enchainent ensuite des images de Galadriel ainsi que l’Elfe des bois, Arandir, tirant des flèches, avant une succession de courtes scènes des nouveaux personnages, de guerre, et de Nains en plein travail dans des mines (et nus visiblement).

Galadriel, epée elfique aux mains (au symbole des deux arbres de Valinor, Telperion et Laurelin en guise de garde), traversant des décors de glace. Les plus aguerris – comme le Cerveau – peuvent déjà théoriser sur l’idée que Galadriel va traverser le Helcaraxë, une bande de terre hostile et glaciale étroite au Nord de la Terre du Milieu et de Valinor, réunissant les deux mondes.

On la verra également se battre avec un troll des cavernes. On peut voir également d’autres elfes, dont peut-être Celebrimbor ou Gil Galad, (image ci-dessous), le jeune Elrond sur le champs de bataille, avant de se conclure sur un plan de main de Hobbit qui attrape la main d’un homme.

Bien que les enjeux en détails restent encore flous même si nous savons que nous allons suivre la forge des Anneaux de Pouvoir et la montée des pouvoirs de Sauron, ce court teaser sur fond de musique épique montre que cette adaptation plus ou moins libre du vaste univers du créateur du Seigneur des Anneaux sera visuellement proche de l’univers de Peter Jackson, dans son esthétique.

On n’en saura pas plus pour l’instant sur les libertés prises par les scénaristes, au delà des nouveaux personnages, comme les chasseurs aux bois de Cerfs (des bois aussi énormes que ceux de la monture de Thranduil dans le Hobbit) que l’on voit en ouverture de ce teaser.

Pour ceux du fond qui étaient en train de tailler du Mithril dans une mine, Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Seigneur des Anneaux – Les anneaux de Pouvoirs : Une première bande annonce



Crédit : Amazon Prime Video / Source : Vanity Fair.