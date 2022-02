Moon Knight : Nouveau teaser pour un super-héros « brutal » selon Kevin feige

Découvrez un nouveau teaser spécial superbowl pour la série Moon knight de disney+, une série qui change de ton avec ce que l’on connait du MCU en série

Moon Knight suit Marc Spector, un ancien mercenaire devenu justicier qui souffre de trouble dissociatif de l’identité. Il obtient des super-pouvoirs après être devenu un conduit pour un dieu égyptien de la lune.

Un teaser qui reprend des images du trailer officiel, mais qui montre aussi Ehan Hawker plus noir qu’on l’imaginait. Un antagoniste inacarné par un acteur de choix, pour une série porté par un super-héros décrit par Kevin Feige comme « brutal ».

En effet, à l’occasion d’une interview avec le magasine Empire, le grand patron de Marvel a décrit Moon kight comme un personnage dangereux : « Il est brutal. C’était sympa de travailler avec Disney+ et voir les frontières qu’on arrive à repousser. Il y a des moments dans la série où Moon Knight hurle sur un autre personnage et c’est à la fois bruyant et brutal, et ma première réaction était qu’on allait éviter ce genre de chose, au final non. On ne se retient pas. On note une vraie différence de ton. C’est différent. C’est Moon Knight ».

Un déclaration qui promet peut être une série un peu plus adulte pour cette nouvelle itération Marvel sur la plate-forme Disney+.

Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de Moon Knight, la série raconte l’histoire d’un employé discret dans une boutique de souvenirs Steven Grant est soudain victime de pertes de mémoire et est hanté par des visions d’une autre vie. Il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector.

Oscar Isaac est le héros de cette nouvelle mini-série du MCU, Jeremy Slater (The Umbrella Academy) écrit la série Moon Knight avec Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead à la réalisation.

Moon Knight démarre le 30 mars sur Disney+

Moon knight : Teaser Superbowl

Crédit photo ©Marvel/Disney