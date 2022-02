The Batman, The Flash, Black Adam, Aquaman 2 : Les films DC de 2022 en un trailer

Un trailer pour les films DC qui sortiront en 2022 révèle des images inédites de The Batman, The Flash, Black Adam et Aquaman 2.

Une toute nouvelle bande-annonce DC a été publiée avant le Super Bowl LVI, montrant des images de The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, The Batman et Black Adam. Warner Bros. a connu une année de super-héros lente en 2021, n’ayant sorti que The Suicide Squad de James Gunn qui a également été mis simultanément sur HBO Max. En 2022, cependant, ils accélèrent leur production avec cinq films très attendus (quatre live-actions et un film d’animation).

The Batman, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, sera le premier à sortir dans moins d’un moins, le 2 mars prochain. Ce film sera suivi par le film d’animation Krypto Super-Chien ( DC’s League of Super-Pets en VO) le 18 mai puis Black Adam avec Dwayne Johnson sortira le 27 juillet, The Flash arrivera le 2 novembre et Aquaman and the Lost Kingdom conclura l’année avec une sortie prévu le 14 décembre.

Les fans de DC ont ainsi de quoi être enthousiasmés, et pour ceux qui ne pouvaient plus attendre pour ces projets, une toute nouvelle bande-annonce a été publiée leur offrant de nouvelles images de ces superproductions.

Mis à part The Batman, tous ces films d’action en direct existent dans le DCEU. Après qu’Affleck ait quitté la franchise (il sera tour de même dans The Flash), Reeves a décidé de rebooter le personnage et d’introduire une version plus jeune du Caped Crusader. Malgré cela, il y a encore de fortes chances que Dark Knight de Pattinson interagisse avec les personnages de la franchise principale de Warner Bros./DC grâce à son multivers en plein essor. The Flash approfondit en fait cette idée, comme le mentionne Batman de Keaton dans la bande-annonce, Barry Allen choisit une chronologie spécifique à sauver, ce qui signifie qu’il en existe plusieurs autres dans le multivers.

DC – The World Needs Heroes