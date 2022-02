Jurassic World 3 Le Monde d’après : Rencontre de deux générations dans la bande-annonce

Découvrez la première bande-annonce pour le film Jurassic World 3 Le Monde d’après, qui arrive avant le Super Bowl ce week-end.

Universal vient de sortir sa bande-annonce officielle pour Jurassic World 3 Le Monde d’après, le dernier chapitre de la récente trilogie qui fait suite à Jurassic Park. Le film, réalisé par Colin Trevorrow, qui a été réalisé pendant la pandémie, et a vu sa date de sortie repoussée sortira finalement en salles au moins de juin.

Cette bande-annonce arrive alors qu’on pensait la découvrir ce week-end durant le Super Bowl, l’événement télévisé annuel durant lequel les bandes-annonces des films les plus attendus de l’année se dévoilent.

L’architecte de la saga, le réalisateur Colin Trevorrow avec Jurassic World 3 Le Monde d’après, nous transporte 4 ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Ce troisième volet est annoncé comme étant « la conclusion épique de l’ère JURASSIC lors la rencontre inédite entre deux générations. » Et on peut découvrir les personnages de la franchise passée avec les nouveaux dans cette bande-annonce

Le film met en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le casting comprend également Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et B.D. Wong.

Colin Trevorrow, réalisateur du premier Jurassic World, revient derrière la caméra pour Jurassic World Le Monde D’après.

Le film sort le 8 juin 2022.

Jurassic World Le Monde D’après – Bande-annonce VF

Jurassic World Le Monde D’après – Bande-annonce VOST

Crédit ©Universal Pictures