Avengers Endgame : Les réalisateurs révèlent leur scène préférée

Joe et Anthony Russo, les réalisateurs d’Avengers Endgame, révèlent leur scène préférée du film.

Le film Avengers Endgame contient pas mal de moments mémorables, mais sans doute celui qui reçoit le plus d’acclamations est lorsque Captain America soulève le marteau de Thor, Mjolnir, pour combattre Thanos.

Dans une récente interview, Joe Russo, qui a co-réalisé le film avec son frère Anthony, dit que c’était son moment favori parce que d’est très inspirant. Il le compare même à une scène de Rocky.

« Probablement Cap avec le marteau [c’est notre scène préférée du film], car pour nous la boucle est bouclée. Nous avons travaillé avec ce personnage pendant longtemps, et ce fut une grande récompense pour lui en tant que personnage. La façon dont Evans a joué ce personnage a une telle intégrité. »

Il ajoute : « C’est l’un des grands personnages de l’histoire du cinéma à cause de sa performance que vous voulez juste le voir gagner, vous voyez ? Vous voulez juste encourager ce type. Et ce moment a changé la donne dans ce combat, et vous savez, c’est comme si Rocky se levait du tapis au round 12. Cela vous inspire. »

Cette scène est aussi l’une des préférées d’Evans qui lui a donné des frissons. Il adore la réaction qu’elle provoque : « Lorsque Cap soulève Mjölnir, notre salle est devenue complètement folle. Même si je savais que le moment allait arriver, j’étais quand-même ému. »

Il ajoute : « Dans les semaines suivantes, mes amis et ma famille m’envoyaient des vidéos de cinémas du monde entier et perdait collectivement la tête à ce moment. Voir ces réactions et savoir que j’ai eu la chance de faire partie de ces souvenirs pour ces personnes m’a fait ressentir un sentiment de fierté et de gratitude que je ne pourrai jamais exprimer correctement. »

Alors qu’Endgame devait être son dernier film Marvel, des rumeurs annoncent le retour possible de Chris Evans dans le MCU. Certains pensent qu’il remettra son costume de Captain America et d’autre l’imagine revenir dans le rôle de Johnny Storm alias la Torche Humaine des Quatre Fantastiques.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios/Disney