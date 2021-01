Marvel : Chris Evans de retour en Captain America ?

Une rumeur annonce le retour de Chris Evans dans la peau de Captain America dans l’univers Marvel.

Alors qu’on le pensait à la retraite, Chris Evans pourrait faire son retour en Captain America dans le MCU. Selon le site Deadline, l’acteur serait en discussion avec Marvel Studios pour reprendre son rôle iconique de super-héros.

Evans devrait revenir dans au moins une propriété Marvel, l’accord laissant la porte ouverte pour qu’il apparaisse dans un autre film plus tard. Le rapport indique qu’Evans reprendrait le rôle à titre de second rôle, et non dans un film autonome de Captain America. Ce serait dans la même veine de Robert Downey Jr. quand il a joué Iron Man dans Captain America: Civil War.

Evans avait précédemment indiqué qu’il avait fini de jouer Captain America après que l’arc du personnage avait apparemment été accompli à la fin de Avengers Endgame. « Ce fut une belle course et nous sommes partis sur une note tellement élevée qu’il serait risqué de la revisiter à mon avis. C’était une si bonne expérience et je pense qu’il vaut mieux laisser comme ça », a déclaré Evans en mai.

Dans sa dernière apparition, Evans jouait une version âgée de Captain America qui remettait son bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie) après avoir vécu toute une vie avec Peggy Carter. Alors comment Captain America reviendra dans le MCU ? Cela reste à voir. On imagine qu’il pourrait jouer une version alternative du personnage.

Pour le moment, ni Marvel, ni Chris Evans ne se sont exprimés au sujet de ce retour.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel