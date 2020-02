The Suicide Squad 2 : Premier aperçu du nouveau look d’Harley Quinn (photo et vidéo))

Des photos et vidéos de tournage dévoilent le nouveau look d’Harley Quinn dans le nouveau Suicide Squad. Elle revient aux couleurs d’origines du personnage.

Alors que Birds of Prey a du mal à se faire une place au box office les fans de DC n’ont pas fini de voir Harley Quinn sur grand écran. Margot Robbie reprend son rôle dans le nouveau Suicide Squad et ils découvriront une nouvelle version du personnage.

En effet, Harley a un nouveau look dans le film de James Gunn et un premier aperçu non officiel la dévoile. Apparemment, Harley reviendra aux couleurs rouge et noir qui sont plus en adéquation avec les comics. Elle porte une robe rouge et ses cheveux ont des teintes de noir et de rouge. On peut la voir sur une photo et une vidéo qui ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Au sujet de son personnage dans ce nouveau film, Margot Robbie a confié : « Vous pouvez voir un autre côté de Harley [dans The Suicide Squad]. C’est intéressant. Vous continuez à la rencontrer à différents moments de sa vie, comme si quelques années s’étaient écoulées, » dit-elle.

Elle ajoute : «Bien sûr, les films ne sont pas directement liés, mais en tant qu’actrice, je peux les cartographier dans un sens chronologique. Donc, c’est amusant de voir « D’accord, à quoi ressemblait-elle il y a quelques années lorsqu’elle était avec Monsieur J ? » « Comment est-elle maintenant, après leur rupture ? » « Et à quoi va-t-elle ressembler dans quelques années ? » J’adore la voir à ces différentes étapes de sa vie. »

♦️ New « The Suicide Squad » image shows Margot Robbie as Harley Quinn. pic.twitter.com/3TMPEO1450 — ♦️Haven of Harley💋♦️ (@QuinnofDiamonds) February 12, 2020

HARLEY HAS RED AND BLACK HAIR IN THE SUICIDE SQUAD, THE WAY I WON. pic.twitter.com/lxR7PFvZMN — 🕷 (@CUPlDOFCRlME) February 11, 2020

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour pour ce nouveau film qui ne sera pas une suite du film sorti en 2016 mais plus un semi-reboot.

Taika Waititi, Pete Davidson et Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, Michael Rooker et Sean Gunn seront aussi à l’affiche du film.

Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad sort le 6 août 2021.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros