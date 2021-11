Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield a hâte de voir le film et Tom Holland aidera son successeur

Andrew Garfield dit qu’il a hâte de voir le film Spider-Man No Way Home et Tom Holland promet d’aider celui qui lui succèdera.

Les fans de Marvel du monde entier sont convaincus que les anciens acteurs de Spider-Man Tobey Maguire et Andrew Garfield vont rejoindre la star actuelle de la franchise Tom Holland dans Spider-Man: No Way Home en décembre. Evidemment, ils ont tous nié mais il n’y a rien qu’ils puissent dire qui pourrait faire croire les fans qu’ils ne sont pas dans le film.

Andrew Garfield ne chaume pas, l’acteur est actuellement au milieu de sa deuxième tournée de presse au cours des deux derniers mois et il n’a pas cessé de répondre à des questions sur son implication dans No Way Home. Durant la première de son nouveau film Tick, Tick…BOOM!, on lui a encore posé des questions sur Spider-Man.

Interrogé par Extra, qui lui a demandé s’il apparaîtrait ou non dans le nouveau film, Garfield a réitéré qu’il n’était pas impliqué, mais il a pris une seconde pour mettre en avant cette itération actuelle du héros : « J’aime vraiment ce que toute l’équipe a fait avec le personnage », a déclaré Garfield. « J’aime vraiment ce que Jon Watts a fait, ce que Tom a fait, ce qu’Amy Pascal et Kevin Feige ont fait avec cette incarnation du personnage, et ils lui ont donné tellement d’âme et tellement de plaisir et de joie et c’est tellement fidèle au personnage. »

« Je dirai ceci : je suis très excité de voir ce qu’ils ont fait avec leur troisième volet », a-t-il ajouté.

Tom Holland en mentor

Ailleurs, Tom Holland commence déjà à parler d’un successeur potentiel. Pour le moment, l’acteur ne sait pas vraiment ce que l’avenir lui réserve pour sa version de Spider-Man mais il a récemment confié qu’il sera heureux d’aider la personne qui lui succèdera éventuellement.

« Quand ils choisiront le jeune garçon dans Spider-Man pour me remplacer, que ce soit l’année prochaine ou dans cinq ans, je prendrai sur moi de lui apprendre les responsabilités d’être Spider-Man », a révélé Holland dans le dernier numéro de Total Film.

« Parce que c’est énorme. C’est absolument énorme. Chaque fois que vous franchissez cette porte, vous représentez Spider-Man. C’est dur. C’est taxant parfois. Parce que parfois, vous voulez juste aller dans un pub et prendre une cuite et ne pas avoir à vous soucier des ramifications de l’examen public de : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que tu veux dire, tu es saoul ?’ »

C’est l’une des premières fois où Holland a été franc sur ce que cela implique de jouer un personnage aussi apprécié du public. Ayant joué le rôle depuis presque 6 ans maintenant et dans six longs métrages, il a maintenant joué Spider-Man plus longtemps que n’importe lequel de ses autres homologues. Cela rejoint un peu ce dont Andrew Garfield parlait récemment sur la responsabilité de ce rôle culte.

Spider-Man No Way Home sort en salles le 15 décembre.

Source : TotalFilm, Extra / Crédit ©Marvel/Sony