Spider-Man : Jouer Spidey est une « prison dorée » selon Andrew Garfield

Andrew Garfield pense que jouer Spider-Man peut-être une prison dorée, même si c’était son rôle rêvé

Il n‘y a pas que des bons côtés à jouer Spider-Man, cela peut parfois apporter des inconvénients. Alors que les fans de Marvel se demandent toujours si Andrew Garfield reprendra son rôle de The Amazing Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, l’acteur s’est récemment confié sur son expérience. Il parle notamment de l’impact qu’il savait que ça aurait sur sa carrière.

« Je ne connais rien de la réincarnation, et s’il y a une opportunité pour moi d’être en vie, et qu’on m’offre l’opportunité de me déguiser de manière prolongée en tant que mon personnage préféré de tous les temps, il n’y a aucun moyen que je puisse dire non, » a déclaré Garfield dans une interview avec Total Film.

« Et, oui, la seule chose que je savais qui allait être un défi était l’aspect célébrité, et je savais que beaucoup de bien en découlerait également. Je savais que cela allait fournir une prison dorée … . »

Etant d’abord un acteur de théâtre, être une star de cinéma n’était pas nécessairement ce qu’il voulait, il ne cherchait pas la célébrité : « En tant que personne créative, je savais que je devais équilibrer cela avec le théâtre et en attendant que les bons films se présentent, cela garantirait que je resterais acteur, plutôt que cette idée d’une star de cinéma. »

En ce qui concerne le fait d’être une « star de cinéma », Garfield a expliqué que même s’il « [aime] les stars de cinéma », l’idée d’en être une n’est « pas pour moi, personnellement ». Il a déclaré que son intention en assumant le rôle de Spider-Man était de « lui insuffler autant d’âme et d’universalité que possible ».

« Les histoires sont les choses qui nous rappellent qui nous sommes en tant qu’êtres humains, et nous avons en fait l’opportunité de fournir une sagesse profonde, un remède et des conseils », a-t-il déclaré. « Donc pour moi, c’était comme : Comment puis-je contribuer à lui insuffler autant d’âme et d’universalité que possible, sachant que des millions de jeunes vont regarder ? Ce n’est donc pas un exercice de vente de t-shirts, de mugs et de Happy Meals, mais c’est donner aux jeunes l’opportunité de ressentir leur propre sens d’être extraordinaire et leur propre banalité, et de voir quelqu’un qui leur ressemble se débattre avec ces deux choses qui vivent à l’intérieur d’eux-mêmes. »

Ne vous y trompez pas, il adore jouer Spider-Man, c’est simplement que l’aspect de la célébrité et le côté star de films à grand spectacle n’était pas initialement ce qui l’a poussé à être comédien, c’est surtout le côté artistique.

Garfield continue de nier sa participation à Spider-Man No Way Home, malgré des images qui prouveraient qu’il est bien dans le film. Evidemment, il y a une possibilité que ces images soient fausses et Garfield insiste pour dire que ce sot des fakes.

Pour savoir si Andrew Garfield a enfilé son costume de Spider-Man une nouvelle fois, il faudra attendre le 15 décembre prochain, jour de sortie de Spider-Man No Way Home.

Source : Total Film / Crédit ©Sony