Cinéma : Le créateur de Watchmen critique les films de super-héros

Alan Moore est l’un des plus grands noms sur le marché des comics mais l’auteur semble vraiment avoir les films de super-héros en horreur. Le créateur de Watchmen et de V Pour Vendetta n’est clairement pas fan du genre qui adapte ses propres créations.

Dans une interview récente accordée à Deadline, il a dit tout le mal qu’il pensait du genre. Pour lui, des film ont gâché les comics et l’industrie du cinéma en général : « La plupart des gens assimilent maintenant les comics aux films de super-héros. Cela ajoute une autre couche de difficulté pour moi, » confie-t-il.

Il ajoute : « Je n’ai pas vu de film de super-héros depuis le premier Batman de Tim Burton. Ils ont gâché le cinéma et aussi dans une certaine mesure gâché la culture. Il y a plusieurs années, j’ai dit que je pensais que c’était un signe vraiment inquiétant, que des centaines de milliers d’adultes faisaient la queue pour voir des personnages créés il y a 50 ans pour divertir des garçons de 12 ans. Cela semblait parler d’une sorte de désir d’échapper aux complexités du monde moderne et de revenir à leur enfance de manière nostalgique. Cela semblait dangereux, ça infantilisait la population. »

Moore n’a jamais été content des films et des séries qui ont adapté son travail. Il était tellement mécontent de V pour Vendetta qu’il a demandé que son nom soit retiré du générique de fin. Il a refusé de regarder le film Watchmen de Zack Snyder et il a refusé d’avoir quoi que ce soit à voir avec la série de Damon Lidelof basée sur le même matériel.

Mais Moore a conscience que son œuvre est l’une des raisons pour laquelle le public adulte s’est emparé de la culture comic. « C’était en grande partie mon travail qui attirait un public adulte, c’était la façon dont l’industrie des comics était commercialisée, il y avait des tonnes de gros titres disant que la bande dessinée avait «grandi». Mais à part quelques comic individuels, ils n’en avaient pas vraiment. »

Il ajoute : « Cette chose s’est produite avec les romans graphiques dans les années 1980. Les gens voulaient continuer à lire des comics comme ils l’avaient toujours fait, et ils pouvaient maintenant le faire en public et se sentir encore sophistiqués parce qu’ils ne lisaient pas un comic pour enfants, cela n’était pas considéré comme anormal. On n’a pas fait les énormes progrès dans les comics pour adultes que je pensais que nous pourrions faire. Comme en témoignent les films de super-héros sans fin … »

Alan Moore dit ce qui pense et il semble qu’il pense la même chose que Martin Scorsese sur le sujet des films de super-héros. Pour lui, ce n’est pas vraiment du cinéma mais cela n’empêchera pas ces films de continuer d’être réalisés parce qu’ils marchent plus que jamais.

