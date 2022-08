Les Anneaux de Pouvoir : Nouvelles photos sublimes de Numénor et posters inédits

Découvrez plus d’une dizaine d’images de la somptueuse ville de Numénor; issue de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir avec 3 nouveaux posters de Galadriel et des elfes.

A quelques semaines de sa diffusion, la série d’Amazon Prime,Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir se dévoile avec de nouvelles photos sublimes des personnages de la série et de ses décors, notamment de la ville de Numénor, fleuron architectural de la Terre du Milieu.

C’est la série la plus chère de l’Histoire de la Terre du Milieu. Si elle déchaine déjà les fans, en positif ou non sur les interwebs, il est certain qu’elle va faire voyager ses spectateurs au vu de ces nouvelles images qui viennent d’être mise en ligne par les studios prime video.

Des images sublimes de la ville de Numénor, jamais vu jusqu’ici, de ses navires ainsi que son architecture massive et caractéristique des peuples humains en plein essor lors du 2ème âge de la Terre du Milieu.

Des images accompagnées de nouvelles photos des nains, Ar Pharazon ainsi qu’un orque.

Des photos de la série qui s’accompagnent de deux prises de vue dans les coulisses, avec Morfydd Clark, alias Galadriel, ainsi que Sofia Nomvete, l’interprète de la princesse naine Disa, toutes deux en pleine retouches maquillage.

Mais ce n’est pas tout, puisque les studios, toujours en plein marketing pour leur nouvelle série, proposent de plus trois nouveaux posters, l’un de Galadriel, l’autre des bateaux du port de Numénor, et le dernier avec Galadriel et Gil Galad surement au royaume de Lindon. Des posters qui viennent rejoindre les 22 posters personnages dévoilés au Comic Con de San Diego.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Crédit photos © Amazon Prime Video