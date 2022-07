Les Anneaux de Pouvoir : Nouveau trailer sublime et épique avec le visage de Sauron !

Découvrez une nouvelle bande annonce de 3 minutes pour Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoir avec pour la première fois le visage de Sauron

On l’attendait depuis des mois. Voici enfin le visage de Sauron dévoilé dans une nouvelle bande annonce de trois minute au Comic Con de San Diego pour Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoir.

Une bande annonce épique qui s’ouvre sur Galadriel narrant la période de paix après la mort du Maitre de Sauron, Morgoth. S’ensuient des plans sur la terre du Milieu avant de s’attarder sur un garçon qui découvre ce qui semble être l’épée de Sauron, avant une succession d’images qui prouvent que ce que Galadriel annonçait dans la précédente bande annonce était bien une vision de la guerre à venir contre Sauron qu’elle a eu en utilisant un Palantir à Numénor.

Une bande annonce épique qui tient le suspense jusqu’à sa fin, où l’on découvre le visage de Sauron avant de se conclure sur une image effrayante d’arrondir happé par ce qui semble être des Ents.

Un trailer long qui montre de nouvelles images de la Terre du milieu assez sublimes, de la Moria en passant par Numénor, avec des images inédites des décors, ainsi que du Mordor. De quoi rassurer peut-être certains sceptiques vis à vis de cette adaptation inspirée par l’oeuvre de Tolkien.

Pour ceux qui étaient en villégiature à Rivendell, Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine.

Le Seigneur des Anneaux – les Anneaux de pouvoirs : Bande Annonce SDCC VF

Le Seigneur des Anneaux – les Anneaux de pouvoirs : Bande Annonce SDCC VO



crédit photo © Amazon Prime Video