Les Anneaux de pouvoir : Les personnages se présentent dans 22 posters !

Découvrez 22 posters nouveaux poster pour la série Amazon adaptée du monde du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs à l’occasion du panel du Comic Con de San Diego

Après une bande annonce longue et épique qui nous dévoile enfin le visage de Sauron, voici une nouvelle salve de posters, cette fois ci de chaque personnage important de la série.

D’Isuldur, en passant par Elendil, Galadriel, Elrond, Celebrimbor, Nori et les autres, Amazon nous offre au passage les noms de certains visages vus dans le trailer, mais qui n’avaient pas encore été présenté jusque là. Par contre pas de poster pour Sauron. Mais on découvre que l’homme sorti de la comète est désigné comme l’étranger, mais aussi de nouveaux hobbits, et de nouveaux nobles chez les hommes.

Isildur Halbrand Gil-galad Galadriel Celebrimbor Princesse Disa Bronwyn Elendil Eärien Prince-Durin-IV Elrond Poppy Proudfellow Theo Sadoc Burrows Míriel, Reine Régente de Numénor Arondir Kemen Largo Brandyfoot Pharazôn Elanor ‘Nori’ Brandyfoot Marigold Brandyfoot L’étranger Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Crédit photos © Amazon Prime Video