Blue Beetle : Nouvelle bande-annonce du prochain film DC

Nouvelle bande-annonce du film DC Blue Beetle qui dévoile son méchant, en salles le mois prochain

Après le flop de The Flash en salles, DC et Warner Bros espèrent certainement se rattraper avec Blue Beetle, un film qui introduira un nouveau super-héros dans le DCU. La dernière bande-annonce du film présente l’acteur Raoul Max Trujillo vêtu d’une armure en tant que Conrad Carapax, alias l’homme indestructible de DC Comics.

Le personnage a démarré dans les comics en tant qu’archéologue rival de Dan Garrett, qui était le premier Blue Beetle de DC. Il a accidentellement fusionné son esprit avec celui d’un robot indestructible. Les circonstances entourant le personnage seront différentes dans le contexte du film Blue Beetle, mais la nouvelle bande-annonce montre la combinaison de robot prendre possession du corps de Carapax alors qu’il combat Jamie Reyes (Xolo Maridueña) pour le Scarabée.

Dans Blue Beetle, Jaime et sa famille s’embarquent dans une aventure improbable quand le Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre, le choisi comme hôte. Il se retrouve alors avec une armure et des pouvoirs extraordinaires – et imprévisibles.

Si Blue Beetle a été développé bien avant l’arrivée de James Gunn à la tête du studio, il a été rapporté que si pour le moment il n’est pas connecté au DCU, le personnage pourrait bien resté et rejoindrait plus tard l’univers connecté que le cinéaste est en train de mettre en place.

Outre Maridueña (Cobra Kai), le film réunit au casting Adriana Barraza (Rambo : Last Blood, Thor) dans le rôle de Nana, grand-mère de Jaime, Damían Alcázar (Narcos, Narcos : Mexico) dans celui de son père, Elpidia Carrillo (Mayans, M.C., la saga Prédator) dans celui de sa mère, Bruna Marquezine (Maldivas, God Save The King) dans celui de Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (le diptyque Sicario, Mayans, M.C.) dans celui de Carapax, Susan Sarandon (La Dernière Marche), comédienne oscarisée, dans celui de Victoria Kord et George Lopez (les sagas Rio et Les Schtroumpfs) dans celui de Rudy, oncle de Jaime. Par ailleurs, Belissa Escobedo (American Horror Stories, Hocus Pocus 2) campe Milagro, sœur de Jaime, et Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) incarne le Docteur Sanchez.

Angel Manuel Soto signe la réalisation sur un scénario de Gareth Dunnet-Alcocer.

Blue Beetle sort le 16 aout dans les salles de cinéma.

Blue Beetle – Bande-annonce – VF

Blue Beetle – Bande-annonce – VOST