Suicide Squad : Look original d’Enchantress révélé (concept art)

Le look original du personnage Enchantress dans le film Suicide Squad de 2016 fait surface sur la toile.

Le film Suicide Squad qui est sorti en 2016 aurait dû être différent de ce que les fans de DC ont vu sur grand écran. David Ayer n’a jamais caché que le résultat final du film n’était pas ce qu’il avait envisagé au départ. La production a exigé des changements et des reshoots qui ont changé le film.

Sur Twitter, un fan a posté un concept art du personnage Enchantress joué par Cara Delevingne et elle est complètement différente de ce qu’on voit dans le film. En retweetant l’image, David Ayer explique que « c’était le look que je souhaitait pour elle. »

This is where I wanted to take her look. https://t.co/Hl6vwdzG6E

