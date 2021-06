John Wick 4 : Donnie Yen rejoint la franchise avec Keanu Reeves

La star des arts martiaux Donnie Yen rejoint la franchise John Wick 4, portée par Keanu Reeves.

La star des arts martiaux et acteur Donnie Yen, connu entre autres, pour ses rôles dans Rogue One et le dernier Mulan, a rejoint le casting de John Wick 4. Selon Deadline, Yen incarnera un vieil ami du super-assassin incarné par Keanu Reeves, qui partage une histoire et a plusieurs ennemis en commun avec Wick.

« Nous sommes très chanceux que Donnie Yen rejoigne la franchise », a déclaré Chad Stahelski, lé réalisateur de John Wick 4, dans un communiqué. « Je suis impatient de travailler avec lui dans ce nouveau rôle passionnant. »

Yen est depuis longtemps une superstar en Asie, il est connu pour ses rôles dans des films d’action d’arts martiaux, notamment la franchise à succès Ip Man, dans laquelle il a joué le grand maître titulaire. Il est également lui-même un artiste martial qualifié, maîtrisant de nombreuses techniques, notamment le wushu, le judo et le wing chun.

La franchise de John Wick, toujours en expansion, prépare une série télévisée dérivée, The Continental, et un film spin-off centré sur une assassine, Ballerina, ainsi qu’un cinquième volet qui a déjà eu le feu vert.

Le quatrième opus de John Wick, est actuellement prévue pour le 27 mai 2022.

Source : Deadline / Crédit ©AXELLE/BAUER-GRIFFIN/FILMMAGIC; NIKO TAVERNISE/LIONSGATE