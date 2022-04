Thor Love and Thunder : Nouveaux détails révélés via une fuite de merchandising

Une fuite de merchandising de Thor Love and Thunder révèle de nouveaux détails sur le film Marvel.

Alors que les fans attendent impatiemment une bande-annonce du film, de nouveaux détails de Thor Love and Thunder ont fait surface via une fuite du merchandising. Tout d’abord, des figurines d’action Marvel Legends représentant sept personnages ont fait leur apparition en ligne, donnant aux fans un aperçu d’une partie importante de la distribution du film.

Au total, il semble y avoir sept personnages inclus, dont deux figurines de Thor et une paire des Gardiens de la Galaxie. Un des Thor peut être vu dans son nouveau costume bleu et or tandis que l’autre s’appelle « Ravager Thor ».

Parmi les autres personnages, citons Gorr le Boucher des Dieux (Christian Bale), qui ressemble à une statue, arborant également un nouveau look sans ses vrilles emblématiques. King Valkyrie (Tessa Thomson) obtient une figurine, tout comme Mighty Thor alias Jane Foster (Natalie Portman). Pour compléter la collection, Hasbro présente de nouvelles figurines de Star-Lord et Groot.

En plus de ces jouets, le packaging de Valkyrie révèle des détails, on peut lire en différentes langues : « Lorsqu’un dangereux nouveau visiteur menace la vie de la Nouvelle Asgard, la Reine Valkyrie est forcée de prendre une fois de plus son épée pour défendre son peuple. »

On notera que les versions française et espagnole traduisent « King » (soit littéralement Roi) par « Reine » et « Reina » tandis que la version portugaise a choisit la traduction masculine (Rei). Quant à l’allemand ils ont gardé le mot en anglais.

Cette nouvelle menace n’est pas garantie d’être le Gorr boucher des dieux, mais chose intéressante, l’emballage de la figurine de Gorr a également été révélé, qui se lit comme suit : « Armé une arme étrange et terrifiante, Gorr ne laissera rien se mettre en travers de son chemin. »

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel Studios