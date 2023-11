Marvel / Disney : Deadpool 3, Captain America 4 et d’autres changent de dates

Marvel et Disney repoussent les sorties des films Deadpool 3, Captain America 4, Blade et d’autres à cause de la grève.

Si la grève est des acteurs es enfin terminée, elle a tout de même des conséquences sur les calendriers des studios. Certains films ne pourront pas être prêts à temps, forçant les studios à revoir leur planning et déplacer quelques sorties avec un effet domino.

Deadpool 3 décale sa date estivale du 3 mai 2024, laissant le début de la saison sans film Marvel de lancement pour l’instant. Le film réalisée par Shawn Levy, qui revient en production, reprendra la date de sortie de Captain America : Brave New World, le 26 juillet de l’année prochaine.

Captain America 4 quitte ainsi complètement l’été 2024 et ne sera pas en salles avant 2025. Le film est attendu pile pour la St Valentin, le 14 février 2025. Il prend la place de Blade qui bouge au 7 novembre 2025.

Thunderbolts, dont la production n’a même pas démarré en raison des deux grèves, passe désormais du 20 décembre 2024 au 25 juillet 2025.

Parmi les autres changements de Disney, citons le film Mufasa : Le Roi Lion, qui se passe du 5 juillet au 20 décembre 2024.

Pour s’accommoder de ces changement, Disney a également supprimé de la programmation deux films sans titre les 25 juillet 2025 et 7 novembre 2025.

Ces décisions pourraient ouvrir la voie à davantage de changements dans le calendrier de sortie alors que d’autres studios se bousculent pour se positionner alors que les membres de la SAG-AFTRA se préparent à retourner au travail.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel