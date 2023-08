Loki saison 2 : Comment Loki retrouvera Sylvie !

Un court extrait et des photos dévoilent comment Loki retrouve Sylvie dans la saison 2 de la série éponyme.

Alors qu’on ne verra pas la série avant l’automne le marketing bats son plein pour la saison 2 l’une des séries les plus appréciées de Marvel sur Disney.

Après une première bande annonce révélée il y a peu, et les séquences post-générique d’Ant-Man 3 Quantumania, qui mettent en place les enjeux des prochains épisodes, des nouve,lles photos donnent plus d’indices sur le retour de l’un des héros/anti-héros de Loki : Sylvie.

Même s’il a été trahi par sylvie dans le final de la saison 1, Loki va retrouver son alter-ego variant féminin dans la saison 2. Si cela a été confirmé dans le trailer avec la présence de celle qui l’incarne dans les images de la bande annonce, on sait désormais comment ces derniers vont se retrouver dans la saison 2 de Loki.

En effet, cette année, l’un des partenaires majeurs de la nouvelle saison de Loki est le géant du fast-food Mc Donald. Et c’est bien dans un restaurant de la firme américaine que ce dernier va se confronter à nouveau à Sylvie pour la première fois depuis qu’elle a tué Celui qui Demeure dans le final, et libéré ainsi le multivers, permettant à Kang d’envahir ces mondes.

C’est dans un post-intagram de Mc Donald qu’on découvre Sylvie, à la caisse qui déchante dès qu’elle voit le visage de son alter masculin.

Il semblerait que ce Loki va devoir ravaler sa fierté et demander le concours de Sylvie afin de vaincre Kang (ou les Kangs c’est comme on veut) pour de bon. Pas sure que cette dernière soit aussi receptive qu’il l’imagine.

La saison 2 de Loki arrivera sur la plate-forme disney+

Crédit photos : Marvel/Macdonald