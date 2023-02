Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Combien de scènes post-générique et premières réactions

Découvrez combien de scènes post-générique contient Ant-Man et la Guêpe Quantumania et les premières réactions commencent à tomber.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania sera dans les salles la semaine prochaine, mais le film Marvel a eu son avant-première à Los Angeles hier soir. Cela signifie que les chanceux qui ont pu voir le film ont commencé à partager leurs premiers avis.

Alors que la plupart des réactions au film se sont concentrées sur le fait que Kang, joué par Jonathan Majors est potentiellement le meilleur méchant de l’univers cinématographique Marvel à ce jour, les réactions ont également révélé d’autres informations importantes sur le film à venir, en particulier le nombre de scènes post-génériques. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania en contient deux.

Pour le moment, les détails du film qui ne sont pas partagés, nous ne savons pas exactement ce que ces scènes post-crédits impliquent, mais les fans peuvent probablement s’attendre à ce qu’elles soient assez importantes. Marvel a teasé qu’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sera un moment énorme pour le MCU et même le producteur Stephen Broussard a comparé les ramifications du film à celles de Captain America: Le Soldat de l’Hiver ou Captain America: Civil War – des films qui ont eu une grande influence sur le reste du MCU.

Pour en revenir aux premières réactions, Kang est apparemment le plus marquant, mais le film est peut-être trop ambitieux pour certains et la franchise aurait perdu un peu de son humour. Mais d’autres voient un renouveau et un film qui redistribue les cartes du MCU avec une aventure folle dans le Royaume Quantique.

Lisez quelques réactions :

« #AntManAndTheWaspQuantumania est un début solide mais trop ambitieux pour la prochaine phase du MCU. Jonathan Majors est une FORCE absolue en tant que #Kang et le NOUVEAU ROI du multivers. La bataille finale est ÉTONNANTE, mais le charme comique m’a vraiment manqué. #AntMan »

« #AntManAndTheWaspQuantumania de Peyton Reed est le meilleur MCU livré depuis #AvengersEndgame

Le film est une montagne russe psychédélique à travers le royaume quantique qui offre des moments de rires, de larmes, d’action et de cœur alors que le film fait monter les enchères. »

« #Quantumania : CHANGEUR DE DONNE EFFRAYANT ET CHOQUANT ! Marvel est de retour avec une aventure amusante et SAUVAGE. Ce n’est pas juste un autre film de super-héros, c’est l’un des MEILLEURS films de science-fiction de tous les temps ! WOW… Une fin appropriée à son voyage, tout en préparant la suite #AntManAndTheWaspQuantumania »

« ANT-MAN ET LA GUEPE QUANTUMANIA est un FESTIN VISUEL bourré de SURPRISES (grandes et petites). UNE BALADE SAUVAGE du début à la fin.

Jonathan Majors conquiert en tant que Kang, la dynastie est là. Paul Rudd est toujours aussi adorable & 2 scènes Post générique ! »

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sort le 15 février prochain dans les salles.

Crédit ©Marvel Studios