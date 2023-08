Loki saison 2 : Tom Hiddleston de retour dans le chaos du voyage dans le temps (trailer)

Bande-annonce pour la saison 2 de Loki avec Tom Hiddleston et Owen Wilson de retour ainsi que Ke Huy Quan qui fait ses débuts dans le MCU.

Une première bande-annonce pour la saison 2 de Loki a été dévoilée par Marvel Studios dans laquelle on retrouve Tom Hiddleston de retour dans le rôle titre. Et comme on peut le voir, ce dernier est clairement au cœur du chaos du TVA et souffre « d’errance temporelle ». Le Dieu de la Malice se dématérialise et réapparait n’importe où et n’importe quand à travers le flux temporel sans savoir comment ni pourquoi.

Le début de a bande-annonce voit ainsi Loki et Morbius (Owen Wilson) demander de l’aide à un certain O.B., joué par Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once). Ce dernier ne sait pas quoi faire puisque ce n’est pas un phénomène censé exister au sein du TVA.

La saison 2 de Loki reprend après le final de la saison 1, dans lequel Sylvie (Sophia Di Martino) a mis le chaos après avoir poignardé Celui qui Demeure (Jonathan Majors). En conséquence, Loki atterrit dans une chronologie alternative complètement dingue. Les conséquences sont donc imprévisibles et Loki dit que si ce qu’il a vu est vrai, alors ce sera la destruction totale.

Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr et Neil Ellice son aussi au casting de la saison 2.

Loki revient le 6 octobre pour sa saison 2 sur Disney+.

Loki saison 2 – Bande-annonce VF

Loki saison 2 – Bande-annonce VOST