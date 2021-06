Thor Love and Thunder : Tom Hiddleston dit que Loki ne reviendra pas

Loki, actuellement dans sa propre série Disney+, ne reviendra pas dans Thor Love and Thunder.

Hélas, la fratrie Loki/Thor n’est plus, la star de Loki Tom Hiddleston confirme que le Dieu de la Malice n’apparaîtra pas aux côtés du Dieu du Tonnerre dans le prochain film du MCU Thor: Love and Thunder. Etant donné qu’il existe maintenant une version alternative de Loki qui se balade en vie, il y avait eu des spéculations selon lesquelles il pourrait apparaître dans une certaine mesure, mais selon Hiddleston, ce n’est malheureusement pas le cas.

« Nous avons parlé des films Thor comme d’une saga familiale, d’une opposition diamétrale entre Thor et Loki et de leur dualité et antagonisme comme étant un livre qui devrait peut-être rester fermé pour le moment. Nous avons exploré autant que possible de ces deux frères. »

La relation entre les frères Thor et Loki est au cœur de l’histoire des deux personnages depuis leurs tout débuts avec le premier Thor en 2011. Les allers-retours hilarants, les trahisons constantes et les multiples faux-semblants de mort se sont avérés être des points forts. Puis leur lien s’est forgé lorsque Loki a tenté de sauver la vie de son frère avant d’être assassiné par le Mad Titan, Thanos. Le parcours des deux frères asgardiens a été long et très divertissant, mais Hiddleston a peut-être raison de dire qu’il est peut-être temps pour eux de faire cavalier seul.

Le premier épisode de Loki est disponible depuis hier sur Disney+, quant à Thor Love and Thunder, le film sort en février 2022.

Source : Empire / Crédit ©Marvel