Loki : Une série amusante portée par un Tom Hiddleston brillant

Critique de Loki, nouvelle série du MCU qui suit les aventures du Dieu de la Malice, incarné par un Tom Hiddleston brillant.

Après WandaVision, puis Falcon et le Soldat de l’Hiver, Disney+ et Marvel Studios présentent une nouvelle série du MCU portée par un acteur déjà bien connu des fans de l’univers : Tom Hiddleston qui reprend son rôle de Loki. Ce personnage est l’un des favoris des fans et il est le candidat parfait pour avoir sa propre série. Après une décennie à jouer l’ennemi puis le sidekick de son frère Thor, Loki a enfin les spotlights braqués sur lui et peut désormais être le héros de sa propre histoire. Une histoire riche et intéressante que les fans voulaient voir depuis des années.

Loki suit la version 2012 du Dieu de la Malice, après s’être échappé avec le Tesseract dans Avengers: Endgame. Dans la nouvelle série, alors qu’il pensait avoir mis les voiles et repris sa liberté, il est récupéré par la Time Variance Authority, qui prévoit de le forcer à les aider à fixer le flux temporel qu’il a aidé à briser. La série offre l’opportunité de présenter de nouvelles versions de divers personnages du multivers Marvel et ouvre le MCU vers de nouveaux horizons.

Dans la chronologie où il ne s’est pas échappé, Loki a subi un développement de personnage majeur entre Thor Le Monde des Ténèbres, Thor Ragnarok et sa disparition éventuelle dans Avengers Infinity War. Cela signifie que le Loki qui apparaît dans cette série n’a rien de ce développement, et c’est quelque chose dont les créateurs de la série sont très conscients et ils utilisent cela de manière intelligente.

Un univers étendu

Il est facile de voir Loki comme: la dernière tentative de Disney de tirer profit de la popularité du personnage en le ressuscitant une dernière fois pour une aventure qui ravira les fans. Parce que Loki est vraiment adoré et quand il est mort dans Infinity War, cela a anéanti beaucoup de fans, surtout après les progrès personnels qu’il avait accomplis. Loki est devenu une personne meilleure et son sacrifice avait d’autant plus brisé le cœur du public.

Mais la série semble être plus qu’une tentative de capitaliser sur Loki et Tom Hiddleston, elle ouvre une autre porte de cet univers, la porte de la Time Variance Authority, un organisme fascinant avec lequel on réalise qu’au final, tout est programmé et presque rien n’est laissé au hasard. C’est un moyen très intelligent d’étendre le MCU et surtout de continuer à explorer le voyage dans le temps. La série pose vraiment les bases de ce que le multivers apportera dans la suite du MCU parce qu’il y a une véritable connectivité entre la série et le reste de l’univers cinématographique Marvel. Il y a des détails et des easter eggs qui plairont aux fans.

Loki à la recherche de Loki

Le premier épisode sert surtout d’introduction au TVA, il a ainsi quelques problèmes de rythme, mais le second fait complètement décoller l’histoire et porte Loki vers une aventure intéressante. Le cliffhanger de l’épisode 2 promet une exploration de Loki plus profonde. Le personnage se cherche, il a découvert des choses sur lui-même et repense toute son existante mais il n’oublie pas d’être le Loki sarcastique et prétentieux qu’on adore.

Le duo avec le personnage d’Owen Wilson (excellente addition au MCU) est aussi très amusant, ils ont une sorte de « bromance » qui commence à se développer même si la confiance entre les deux est difficile à s’établir. Leur dynamique est un régal, les acteurs jouent parfaitement de leur complicité et sont excellents, autant dans les moments comiques que dramatiques.

Ce qui est très intéressant avec ces séries Marvel, c’est qu’elles sont suffisamment différentes les une des autres pour éviter la répétition. Loki est un style différent de WandaVision et de Falcon et le Soldat de l’Hiver, il se distingue vraiment tout en étant un pur produit Marvel. La série est imprévisible, elle laisse le téléspectateur au bord de son siège et n’a pas peur de faire de grandes révélations très tôt dans l’histoire pour ne pas perdre de temps. On ne spoilera pas la fin du second épisode, mais le reste de la série risque vraiment d’être excitante.

Tom Hiddleston, la star

Evidemment, Hiddleston est brillant, il connait son personnage sur le bout des doigts, mais en même temps, il le redécouvre et lui infuse un nouveau souffle. S’il porte la série de manière charismatique, il est accompagné d’un casting secondaire solide qui lui tient tête. C’est un bon début pour les aventures solos de Loki qui a ici, un projet conçu sur mesure pour Tom Hiddleston, dans lequel il s’éclate. Un projet qui pourrait bien être parmi les plus ambitieux de Marvel avec une belle réalisation et une écriture qui, dès le départ, semble exactement savoir où elle se dirige.

Un peu comme les deux séries précédentes, Loki permet une véritable introspection de personnages secondaires des films, mais l’échelle est encore bien plus grande parce qu’on sent que les ramifications seront encore plus grandes dans le reste de l’univers Marvel. C’est aussi du pur divertissement, c’est de l’action fun, intelligente, bien pensée et espiègle, à l’image de Loki. Et le tout fonctionne parce que la série ne se prend jamais trop au sérieux. Le scénariste Michael Waldron a trouvé l’équilibre parfait et Marvel semble lui avoir donné suffisamment de liberté pour expérimenter à travers le MCU.

Loki, c’est tous les mercredis sur Disney+ et ça commence dès ce 9 juin.

Crédit ©Disney+