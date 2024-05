Les Quatre Fantastiques : Galactus casté et John Malkovich rejoint le film

John Malkovich rejoint le film Marvel Les Quatre Fantastiques dans un rôle mystérieux tandis que Ralph Ineson sera Galactus.

Le nouveau film Les Quatre Fantastiques a trouvé son méchant. Marvel a engagé Ralph Ineson (Game of Thrones, Chernobyl) dans le rôle de Galactus, le légendaire méchant destructeur de planète des comics Marvel. Il a aussi été annoncé que John Malkovich avait rejoint le film dans un rôle mystérieux.

Créé par Stan Lee et Jack Kirby, Galactus est l’un des méchants les plus notoires des bandes dessinées Marvel, apparaissant pour la première fois comme un méchant des Quatre Fantastiques en 1966. Énorme entité cosmique, il est généralement représenté portant son casque violet à cornes emblématique, et il est connu pour dévorer des planètes entières pour survivre.

Il est également fréquemment accompagné de son héraut, le Surfer d’Argent. Il a été confirmé que Julia Garner (Ozark, Inventing Anna), jouera dans le film le rôle de Shalla-Bal, une version féminine du Surfeur des bandes dessinées. Galactus est déjà apparu comme le méchant du film de 2007 Les Quatre Fantastiques et Surfer d’Argent, mais cela marquera son introduction officielle dans l’univers cinématographique Marvel.

Comme indiqué précédemment, le casting principal du film comprend Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards (alias M. Fantastic), Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm (alias la Femme Invisible), Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm (alias la Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Ben. Grimm (alias la Chose). Paul Walter Hauser a aussi récemment rejoint le film dans un rôle inconnu.

Matt Shakman (WandaVision) réalise le film à partir d’un scénario d’Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan et Ian Springer. Peter Cameron (WandaVision) a également participé à l’écriture du projet..

Le tournage des Quatre Fantastiques débutera cet été pour une sortir en salles le 25 juillet 2025.

Source : THR / Crédit ©DR