Le Seigneur des Anneaux : Peter Jackson prépare de nouveaux films dont un avec Andy Serkis

Peter Jackson prépare de nouveaux films Le Seigneur des Anneaux dont le premier sera centré sur Gollum réalisé par et avec Andy Serkis.

C’est officiel, Peter Jackson revient dans la Terre du Milieu. Cette semaine, Warner Bros. Discovery a annoncé que de nouveaux films dans l’univers du Seigneur des Anneaux sont en préparation.

Le PDG David Zaslav a déclaré que la société « en est maintenant aux premiers stades du développement du scénario » des nouveaux films du Seigneur des Anneaux, dont il dit qu’ils « prévoient de sortir en 2026 » et « exploreront des intrigues encore à raconter ».

Le premier film, de New Line Cinema et Warner Bros. Pictures, qui a pour titre provisoire Lord of the Rings The Hunt for Gollum (Le Seigneur des Anneaux : la Chasse à Gollum en français) verra le retour d’Andy Serkis qui non seulement reprendra son rôle mais réalisera le long métrage.

Zaslav dit que le réalisateur Peter Jackson et ses partenaires d’écriture de longue date Fran Walsh et Philippa Boyens « seront impliqués à chaque étape du processus ». Boyens et Walsh écriront le scénario. L’accord porte sur deux films de la franchise.

« C’est un honneur et un privilège de retourner en Terre du Milieu avec notre cher ami et collaborateur, Andy Serkis, qui a des affaires inachevées avec ce sacré Gollum ! », ont déclaré Jackson, Boyens et Walsh dans un communiqué. « En tant que fans de longue date de la vaste mythologie du professeur Tolkien, nous sommes fiers de travailler avec [les dirigeants de WBD] Mike De Luca, Pam Abdy et toute l’équipe de Warner Bros. sur une autre aventure épique ! »

« Ouissss, Précieux. Le moment est venu une fois de plus de m’aventurer dans l’inconnu avec mes chers amis, les extraordinaires et incomparables gardiens de la Terre du Milieu Peter, Fran et Philippa », a confié Serkis. « Avec Mike et Pam, ainsi que l’équipe de Warner Bros dans la quête, aux côtés de WETA et de notre famille de cinéastes en Nouvelle-Zélande, c’est tout simplement trop délicieux… »

L’an dernier, Warner Bros avaient annoncé qu’ils développaient de nouveaux films dans l’univers du Seigneur des Anneaux et qu’ils étaient en contact avec Peter Jackson et son équipe. Rien de très concret n’avait alors été annoncé mais il semble désormais qu’ils aient trouvé leur angle pour ces nouvelles histoires en Terre du Milieu.

Séparément, Amazon Prime Video continue de développer son univers LOTR dans lequel Jackson et ses co-scénaristes ne sont pas impliqués.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros