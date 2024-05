The Boys saison 4 : Le Protecteur a fini de jouer les gentils et crossover avec Gen V (trailer)

La bande-annonce de The Boys confirme la présence de personnages de Gen V aux côtés du Protecteur qui a fini de faire semblant.

Prime Video vient de dévoiler un nouveau trailer pour la saison 4 de The Boys qui, comme d’habitude, offre son lot de bains de sang, de folie et de moments amusants. La bande-annonce révèle notamment quels seront certains des arcs des nouveaux épisodes, et oui, cela semble toujours aussi fou.

Attention si vous n’avez pas vu Gen V et comptez le faire, la suite de cet article contient des informations cruciales sur la série dérivée de The Boys. Vous êtes prévenus.

Maddie Phillips qui joue Cate Dunlap, qui contrôle l’esprit, et Asa Germann qui incarne le puissant Sam Riordan, dans le spin-off universitaire, sont confirmés au casting de la série-mère. En effet, cela a été confirmé dans la nouvelle bande-annonce de la saison 4, dévoilée dans le cadre du panel de The Boys, lors de la convention inaugurale CCXP México. A la fin de la saison 1 de Gen V, Cate et Sam avait clairement pris le parti du Protecteur qui avait fait d’eux des héros et avait fait passer les autres pour des criminels.

La nouvelle bande-annonce montre clairement que Le Protecteur (Anthony Starr) est désormais complètement en roue libre et qu’il procède à un changement sévère pour les Sept. L’ordre du jour est désormais d’abandonner l’acte amical et de faire comprendre à l’humanité que les super-héros sont fondamentalement des dieux qui peuvent faire plier les gens normaux à leur volonté. Le résultat est que le pays est encore plus divisé : certains voient le chef du groupe de super-héros comme un fasciste et d’autres pensent qu’il a raison d’exercer ses pouvoirs afin de maintenir ce qu’il considère comme l’ordre et le contrôle.

Pendant ce temps, Butcher (Karl Urban) contacte les Boys afin d’essayer une arme audacieuse de dernier recours qui pourrait leur donner un énorme avantage sur le Protecteur et son équipe. Plein de regrets et avec peu de temps pour faire valoir ses efforts, il fait équipe avec un nouveau personnage mystérieux joué par Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) afin d’utiliser un virus qui tue les super-héros. Un virus vu dans Gen V qui clairement aura son utilité ici.

Notez également qu’il y aura un nouveau Black Noir cette saison. Souvenez-vous, la personne sous le costume a été tuée la saison précédente par le Protecteur, mais les Sept auront une nouvelle version. Et comme le mystérieux super-héros n’a jamais retiré son masque, il sera toujours joué par Nathan Mitchell, ce sera juste techniquement une nouvelle personne.

La saison 4 de The Boys sera lancée le 13 juin avec trois épisodes. Les autres seront diffusés chaque semaine à raison d’un jusqu’au 18 juillet.

The Boys saison 4 – Bande-annonce VF