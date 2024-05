Captain America Brave New World : Nouvel aperçu du nouveau costume de Sam Wilson

Sam Wilson, alias le nouveau Captain America, se révèle dans son nouveau costume dans Captain America Brave New World.

Un nouvel aperçu de Captain America Brave New World a été révélé, présentant le nouveau costume de Sam Wilson (Anthony Mackie) dans son intégralité. A la fin de Falcon et le Soldat de l’Hiver, Sam, qui jusqu’à présent était le Faucon, devient Captain America et il sera désormais au centre de son propre film.

Le site Empire a offert un aperçu officiel de Sam dans son costume avec son bouclier, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Selon Julius Onah, réalisateur de Captain America Brave New World, ce film est « vraiment le prochain show de [Sam]. Il s’agit de le mettre à l’épreuve. »

« Une partie du défi pour Sam en tant que Captain America, travaillant au sein du gouvernement, réside dans la façon dont il va prendre des décisions », poursuit le cinéaste. « Le point de vue qu’il aura le mettra parfois en porte-à-faux avec le président. »

« L’action dans ce film est incroyablement excitante parce que c’est un gars qui peut se briser, c’est un gars qui peut saigner. Nous avons beaucoup de plaisir à le pousser dans ses retranchements. »

Captain America Brave New World voit à son affiche Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler et la superstar de la WWE Seth Rollins.

Le film sera dans les salles de cinéma le 12 février 2025.

Source : Empire / Crédit ©Marvel