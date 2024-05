Supeman & Lois saison 4 : Tom Cavanagh apparaitra dans la saison finale

Tom Cavanagh de The Flash apparaitra dans la saison finale de Supeman & Lois.

La CW pourrait-elle avoir un dernier crossover « Arrowverse » dans sa manche ? Le site TVLine a confirmé que Tom Cavanagh, vétéran de The Flash apparaîtra dans le final de la série Superman & Lois, intitulée à juste titre « It Went By So Fast ».

Cavanagh qui a réalisé le final de la saison 1 et le premier épisode de la saison 3, espérait à l’origine faire de même pour ce dernier épisode crucial, mais cette tâche a déjà confiée à Gregory Smith, réalisateur fréquent et producteur de Superman & Lois. C’est à ce moment-là que le showrunner Todd Helbing a eu une idée qui laissera les fans théoriser pendant des mois.

« Le final de Superman & Lois était déjà pris, alors j’ai dit : ‘Eh bien, je suis heureux de ne pas le faire », s’est rappelé Cavanagh lors d’un panel à la FAN EXPO de Philadelphie samedi. « Todd m’a dit : « Eh bien, voudrais-tu jouer un rôle ? » C’est donc une question à venir pour ceux d’entre vous qui regardent Superman & Lois, quelque chose que je suis heureux d’avoir fait. »

Alors Cavanagh jouera-t-il Harrison Wells, le rôle qu’il a incarné pendant la majeure partie des neuf saisons de The Flash ? Reprendra-t-il l’une des personnalités alternatives de Wells venues d’une autre Terre, comme le romancier H.R. ou le détective Sherloque ? Sera-til à nouveau Reverse Flash/ Thwane ? Ou apparaîtra-t-il comme un tout autre personnage ?

Il serait surprenant de voir Cavanagh revenir dans un rôle familier, étant donné les efforts déployés par Superman & Lois pour se distancier du reste de l’Arrowverse, aujourd’hui disparu de la CW. Même David Ramsey, qui est apparu dans Superman & Lois pas plus tard qu’en 2022, ne joue pas le même Diggle que nous avons connu pendant huit saisons sur Arrow, donc personne ne peut deviner quelle forme prendra Cavanagh.

Bien qu’une date exacte de première n’ait pas encore été annoncée, la quatrième et dernière saison de 10 épisodes de Superman & Lois devrait arriver cet automne sur la CW.

