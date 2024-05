Furiosa : Premières réactions positives pour la préquelle de Mad Max Fury Road

Premières réactions positives pour le film Furiosa, préquelle de Mad Max Fury Road avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth.

Les premières réactions du film Furiosa de George Miller ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux avant la première mondiale du film qui se tiendra plus tard ce mois-ci au Festival de Cannes. Et selon ces réactions a chaud, il semble que le réalisateur de Mad Max: Fury Road ait un autre succès prometteur entre les mains.

Anya Taylor-Joy reprend le rôle titre de Charlize Theron dans cette préquelle, qui suit Furiosa alors qu’elle est kidnappée chez elle alors qu’elle était une jeune enfant par le seigneur de guerre Dementus (Chris Hemsworth) et sa horde de motards et cherche à se venger et à retrouver sa famille et sa patrie.

Voici quelques-unes des réactions des critiques qui ont pu voir le film avant Cannes :

« Cela m’apporte une grande joie d’annoncer que Furiosa est vraiment, vraiment bon », a écrit le critique de cinéma d’IndieWire David Ehrlich sur X. « Fonctionne à un rythme extrêmement différent de celui de Fury Road (d’une manière qui, je pense, frustrera certaines personnes), mais parvient également à rendre ce film encore plus riche tout en se forgeant sa propre légende dans le désert. »

Esther Zuckerman, du New York Film Critics Circle, a qualifié le film de « génial », tandis que Erik Davis de Fandango a qualifié le film de « cinéma d’action puissant à son meilleur absolu ». Il aoute que c’est « Une épopée féroce et au rythme implacable qui élargit l’histoire de Furiosa et du Wasteland tout en offrant les poursuites les plus folles, les personnages les plus explosifs et une cinématographie tout simplement époustouflante ».

« Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth plongent également jusqu’au Wasteland, et tous deux livrent des choses incroyables. Il y a une séquence de War Rig qui m’a époustouflé – un classique instantané. J’adore les films Mad Max et j’ai adoré ce film. Démarrez vos moteurs! » a posté Davis.

Le journaliste Simon Thompson a ajouté dans sa réaction : « Jésus George Miller ! Furiosa vous engloutit. Parfois, il semble presque dépasser la toile du format IMAX, il est SI grand – et pourtant, il a parfois une intimité profondément touchante. Faisant écho à des éléments cinématographiques des années 50 à 80, c’est une vision riche et intelligente dont les acteurs se délectent. »

« FURIOSA est un triomphe viscéral. Un voyage épique à travers les terres brûlées de Miller qui s’étend sur des décennies. Le voyage émotionnel est intimement personnel et profondément émouvant. L’action est féroce, sauvage et implacable. Tenez bon et préparez-vous à la fureur, » écrit Heroes Unbound.

Ce ne sont que des premières réactions mais il semble que le film remplisse sa mission de préquelle et offre ce que George Miller sait faire de mieux : une épopée d’action incroyable dans le wasteland.

Ecrit et réalisé par George Miller, Furiosa sort en salles le 22 mai prochain.

Crédit ©Warner Bros