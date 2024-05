Marvel : Deux à trois films par an et moins de séries

Bob Iger de Disney se confie sur la réduction de la production de Marvel, l’équilibrage des suites et des films originaux.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la société limiterait sa production de films Marvel à « deux bons films » par an – trois maximum – au lieu d’environ quatre et réduirait également le nombre de séries télévisées dérivées de la franchise.

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique sur les chiffres trimestriels, Iger a répondu à des questions sur la stratégie du studio après que certains ratés très médiatisés aient conduit à des discussions généralisées sur la « fatigue des super-héros ».

Les séries Marvel passeront de quatre à deux par an. Iger a qualifié la production de « vestige d’un désir passé d’augmenter le volume. Nous souhaitions dans le passé, augmenter le volume mais nous allons lentement le diminuer. »

Iger a déclaré qu’il « travaille dur avec le studio pour réduire la production et se concentrer davantage sur la qualité » et que « dans l’ensemble, je me sens bien » quant à la façon dont les choses évoluent.

Il a déclaré que Disney allait plus largement équilibrer les suites avec les originaux, mais a défendu ces derniers. « Les suites ont beaucoup de valeur » puisque les propriétés sont connues et nécessitent moins d’efforts en termes de marketing.

« Nous avions traversé une période où nos films originaux d’animation dominaient. Nous revenons maintenant un peu en arrière pour nous appuyer sur les suites », a-t-il déclaré, notant que Vice-Versa 2 arriverait cet été et les projets pour Toy Story 5. En ce qui concerne Marvel en particulier, Thunderbolts, un film original arrive l’anné prochaine avec Deadpool & Wolverine cet été et de nouveaux volets à venir de Captain America et Avengers.

Les propos d’Iger reflètent ce qu’il avait déjà dit auparavant, voulant se recentrer sur des propriétés solides et réduire le nombre de séries sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney