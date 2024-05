Superman : Premier aperçu de David Corenswet dans son costume

James Gunn dévoile une première image de David Corenswet dans son costume de Superman.

Le nouveau costume de Superman est enfin dévoilé. Le cinéaste James Gunn et la star David Corenswet ont publié sur les réseaux sociaux une photo de l’acteur dans le nouveau costume de Man of Steel.

Comme on peut le constater, le costume est plutôt robuste, pas aussi impeccable que les itérations précédentes, indiquant la vision différente que Gunn prend ici avec son film. Cette image est une bonne indication de ce que sera le film.

Selon Deadline « Il s’agit d’un plan unitaire, ce n’est pas un plan CGI trop produit, et c’est révélateur de ce que nous verrons dans le film. Tout n’est pas sur fond vert, ce qui crée un environnement nettement meilleur pour les acteurs. »

Corenswet suit les traces des acteurs vus dans des longs métrages Superman comme Christopher Reeve (1978-87), Brandon Routh (2006) et Henry Cavill (2013-2022).

View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu. Pruitt Taylor et Neva Howell incarneront Jonathan Kent et Martha Kent, les parents adoptifs de Clark.

Superman est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Actuellement en pleine production à Atlanta, le nouveau est prévu pour une sortie dans les salles le 11 juillet 2025 en France.

Source : Deadline / Crédit ©DC/James Gunn