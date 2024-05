Marvel : Giancarlo Esposito rejoint le MCU dans un rôle mystérieux

Giancarlo Esposito annonce qu’il rejoint enfin Marvel et le MCU dans un rôle et projet mystérieux.

Après des années de spéculation, un des acteurs les adorés de l’univers Breaking Bad a officiellement confirmé qu’il ferait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Lors d’un panel au CCXP au Mexique, Giancarlo Esposito a révélé qu’il apparaîtra dans un projet Marvel non divulgué, mais pas dans le rôle que de nombreux fans lui ont assigné.

Si certains fans espéraient le voir comme le nouveau Professeur X dans le MCU, Esposito dit qu’il jouera un rôle différent, taquinant que cela arrivera « le plus tôt possible » et que c’est « mieux que vous ne pouvez l’imaginer ».

Avec un grand nombre de projets sur la liste de Marvel Studios, les possibilités sont infinies, mais il existe quelques candidats potentiels. Esposito a précisé qu’il ferait sa première apparition en tant que personnage original « le plus tôt possible » et avec Deadpool & Wolverine qui pointe le bout de son nez, il est bien possible que ce soit là que nous le verrons pour la première fois. Evidemment, pour le moment, tout n’est que spéculations.

Parmi les autres films MCU qui ont récemment commencé leur production ou qui ont révélé des informations sur le casting, citons Thunderbolts, Les Quatre Fantastiques et Blade. Alors que les deux premiers projets sont déjà chargés, on se demande si Esposito ne se dévoilera pas en méchant vampire potentiel face au personnage de Mahershala Ali dans Blade.

Esposito est notamment connu pour ses rôles de méchants dans Breaking Bad/Better Call Saul, The Boys ou encore The Mandalorian, il est donc possible qu’il joue une menace dans le MCU.

Giancarlo Esposito est l’un des acteurs les plus occupés d’Hollywood. Il fait toujours partie des séries The Boys et The Mandalorian, il est récemment apparu dans la série The Gentlemen, il est actuellement dans la série Parish et sera prochainement à voir dans le film d’horreur Abigail qui sort le 29 mai en France.

Source : Collider / Crédit ©DR