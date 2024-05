Séries TV saison 2024/25 : Renouvellements, annulations et nouveautés des Networks US

Listes des séries TV renouvelées, annulées et commandées des grandes chaînes américaines pour la saison 2024 / 2025.

Nous y sommes, cette période tant redoutée de l’année avec les annulations et renouvellements des séries TV américaines est arrivée. Ce mois-ci (et précédemment), les grandes chaînes américaines ont fait plusieurs annonces officielles sur les séries qui reviendront pour la saison 2022/2023 et celles qui ne reviendront pas.

Dans ce dossier, vous trouverez les séries des Networks ABC, CBS, NBC, Fox et CW qui ont été renouvelées et celles qui sont annulées. Les nouveautés commandées sont également mentionnées.

Parmi les séries annulées, certaines saisons, sont soit déjà terminées, soit encore en cours de diffusion et d’autres reviendront au cours de l’année pour diffusion de leurs derniers épisodes.

On notera qu’avec la grève des scénaristes et des acteurs, certaines séries qui devaient commencer ou revenir à la rentrée dernière ou à la mi-saison n’ont pas été diffusées cette saison. Certaines seront à l’antenne cet été, d’autres à la rentrée prochaine.

Cet article sera régulièrement remis à jour au fur et à mesure des annonces. Gardez l’oeil ouvert.